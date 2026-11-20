WhatsApp ha ampliado los chats grupales para admitir a un total de 1.500 participantes, los mismos que también podrán tener las conversaciones de las comunidades, con la versión más reciente de la aplicación para Android e iOS.

El servicio de mensajería instantánea de Meta ha incorporado en los últimos años nuevas funciones en los chats grupales que permiten, por ejemplo, compartir con un nuevo miembro el historial de mensajes recientes para que se ponga al día o conocer mejor el contexto del grupo, para decidir si se quiere estar en él o no.

Lo que no ha cambiado desde 2022 es el límite de miembros, que quedó establecido en 1.024. Ahora, WhatsApp ha iniciado el despliegue de una actualización que eleva ese límite hasta 1.500 participantes. El nuevo límite de participantes también llega a los chats de las comunidades, como informa el portal especializado WABetainfo.