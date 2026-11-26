“Íntimos y Eternos”, el libro de “El Comercio” que conmemora los 125 años de Alianza Lima, tendrá un precio especial este Black Friday para que disfrutes de la historia de uno de los clubes más importantes y representativos del fútbol peruano.

Los suscriptores de El Comercio podrán acceder al beneficio exclusivo: una oferta especial de 49% de descuento. De esta manera, podrán adquirir el precio a S/50 frente a su precio regular de S/99.

(Difusión)

El libro reúne fotografías, relatos y momentos memorables que recorren el legado del club, convirtiéndose en una edición imprescindible para los seguidores blanquiazules.

Son 242 páginas de material que todo fanático de Alianza Lima debe tener. Conoce más detalles AQUÍ.