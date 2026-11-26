Irán advirtió este jueves a Corea del Sur de que cualquier despliegue de fuerzas militares extranjeras en Oriente Medio agravaría las tensiones y ampliaría el alcance del conflicto entre la República Islámica y Estados Unidos, que está a punto de cumplir nueve meses sin perspectivas de una solución.

“Cualquier presencia de fuerzas extranjeras en la región no solo no contribuirá a establecer la estabilidad y la seguridad, sino que provocará una intensificación de las tensiones y una ampliación del alcance de los enfrentamientos”, recalcó el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, en una conversación telefónica con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, citado por la agencia Tasnim.

Cho, a su vez, reafirmó el compromiso de su país con la paz y la estabilidad regionales y aseguró que Corea del Sur no tiene intención de intervenir en la contienda ni contempla el envío de tropas a Oriente Medio.

La advertencia de Teherán se produce un día después de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, descartara que Seúl se involucrara en las hostilidades, pese al respaldo inicial del Parlamento a la ampliación de la misión naval contra la piratería que opera frente a las costas de Somalia hacia aguas al sur de Omán.

Sobre la moción, aún pendiente de su aprobación definitiva, Lee precisó que “el estrecho de Ormuz, así como sus aguas circundantes, quedan excluidos” de su ámbito de operaciones.

La ampliación de la misión, anunciada a principios de este mes, se produjo en medio de presiones de Washington para que Seúl contribuya militarmente a la seguridad de Ormuz, un paso marítimo crucial en la guerra.

El Ministerio de Defensa surcoreano, sin embargo, señaló entonces que cualquier operación en esa estratégica vía marítima estaría condicionada al cese de las hostilidades entre Washington y Teherán.

Corea del Sur depende de Oriente Medio para el 70 % de sus importaciones de crudo, el 95 % de las cuales transita habitualmente por Ormuz.

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La situación en el estrecho sigue tensa, con Irán informando a diario de incidentes con buques que no solicitan autorización para cruzarlo, mientras que EE.UU. asegura tenerlo bajo su control, además de haber impuesto un bloqueo naval a su adversario.

Los intentos de mediación de Catar y Pakistán no han conseguido hasta ahora solucionar la situación.

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