El estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal instrumento de presión de Irán frente a Estados Unidos. Casi nueve meses después del inicio de la guerra, Teherán intensificó sus ataques contra embarcaciones, ordenó endurecer las restricciones al tránsito marítimo y advirtió que no reabrirá esta estratégica vía hasta que Washington acepte sus exigencias. En paralelo, el bloqueo naval estadounidense golpea los ingresos petroleros iraníes y el presidente Donald Trump ha descartado la necesidad de alcanzar un acuerdo con el régimen. ¿Qué busca conseguir Irán con esta estrategia, cuánto poder de negociación conserva realmente y hasta dónde está dispuesto a llevar la confrontación con la Casa Blanca?

El martes, el comandante en jefe del Ejército iraní, el general Amir Hatami, ordenó endurecer el bloqueo del estrecho de Ormuz y reforzar el control sobre el tránsito marítimo hasta que Estados Unidos acepte las siete condiciones exigidas por Teherán para poner fin al conflicto

El jefe militar calificó el estrecho de Ormuz como un instrumento de poder geopolítico fundamental para Irán y sostuvo que forma parte de su capacidad de influencia regional.

Esta captura de pantalla, tomada de un video difundido por la Guardia Revolucionaria iraní y transmitido por los medios estatales iraníes, muestra lo que, según afirman, es un barco que transportaba gas licuado y que chocó contra una mina en el sur del estrecho de Ormuz. Foto: AGENCIA DE NOTICIAS IRIB / AFP / -

Entre las principales exigencias de Teherán para reabrir el estrecho están el fin de la guerra en todos los frentes del Medio Oriente, incluido el Líbano; la liberación de activos iraníes congelados; el reconocimiento del control compartido de Ormuz por Irán y Omán, y el levantamiento de las sanciones petroleras.

Además, el martes la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que tres petroleros escoltados por fuerzas estadounidenses se incendiaron tras impactar contra minas navales y sufrir explosiones en el estrecho de Ormuz.

La guardia sostuvo que la protección militar estadounidense no exime a los buques de cumplir las normas de navegación impuestas por Teherán. Advirtió que actuará contra las embarcaciones que utilicen rutas no autorizadas o desobedezcan sus instrucciones.

En octubre, los ataques a embarcaciones en Ormuz alcanzaron un récord. De acuerdo con un informe de CNN, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) reportó más de 30 incidentes, la cifra más alta desde el inicio de la guerra.

Mientras que hasta el domingo 23 de noviembre, el UKMTO había registrado al menos 22 ataques, manteniendo la tendencia de octubre.

En este punto, cabe precisar que hasta antes de octubre, el promedio de ataques era de 10 al mes.

El reporte de CNN precisó que el tránsito de buques por el estrecho continúa muy por debajo de los niveles del 2025. La interrupción afecta el transporte de petróleo y gas y genera repercusiones en los mercados internacionales.

El portaaviones de la clase Nimitz USS Theodore Roosevelt (CVN 71) navegando junto al buque cisterna de reabastecimiento de la clase Supply de la Marina Real Australiana HMAS Stalwart. (Marina de EE. UU. / AFP). / -

En la otra orilla, el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes ha reducido drásticamente las exportaciones de crudo. Los ingresos petroleros de Teherán podrían llegar a cero a mediados de diciembre si persiste la situación, advierte CNN.

La semana pasada, el portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt, llegó al Medio Oriente, donde ya operaban los portaaviones USS George Washington y USS George H.W. Bush, además de otros buques que participan en el bloqueo naval de los puertos iraníes.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Medio Oriente para la guerra contra Irán. (Infografía de AFP). / JONATHAN WALTER PAZ PIZARRO VALENTINA BRESCHI SABRINA BLANCHARD

En respuesta, el general Hatami aseguró que las fuerzas armadas de su país estaban en máxima alerta siguiendo de cerca los movimientos militares de Estados Unidos.

Hatami afirmó que Irán responderá de manera “más contundente, más intensa y sin limitaciones geográficas” si Estados Unidos vuelve a atacar territorio iraní. También aseguró que las fuerzas navales y aéreas están reforzando constantemente su preparación militar.

En tanto, los esfuerzos diplomáticos de mediadores como Qatar y Pakistán para negociar el fin del conflicto no consiguen avances.

El objetivo de Irán

Una valla publicitaria que muestra una escena futurista con la bandera de Irán es exhibida en la plaza Enghelab de Teherán el 23 de noviembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

El analista internacional Carlos Novoa sostiene que el incremento de los ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz “responde a una estrategia para obligar a Estados Unidos a negociar un alto el fuego y conseguir que Teherán pueda presentarse como un triunfador del conflicto”.

Explica que Irán busca aprovechar las dificultades políticas y económicas que enfrenta el gobierno de Trump, especialmente tras la derrota republicana en las elecciones de medio término y la próxima llegada de un Congreso con mayoría demócrata.

Sin embargo, Novoa advierte que ese objetivo no será sencillo de conseguir, pues Trump también necesita proyectar una imagen de victoria.

Para Novoa, la principal herramienta de presión que conserva Teherán es el estrecho de Ormuz.

“Cualquier cosa que pase en el estrecho de Ormuz va a incrementar el precio del petróleo y va a mantener elevados los costos. Ese mecanismo de presión afecta directamente al usuario, al consumidor, y hace que la presión contra el gobierno de Trump aumente”, explica.

El analista considera que Irán es consciente de que una confrontación militar de mayor escala lo perjudicaría, debido a la superioridad bélica estadounidense.

“Bajo cualquier circunstancia, Estados Unidos le va a ganar una guerra, pero esto tendría un alto costo. Entonces, Irán condiciona las cosas al tema económico”, sostiene.

Una gran pancarta que dice "Maten a Trump" e imágenes de figuras políticas internacionales, cada una marcada con una X roja, en Teherán el 23 de noviembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Respecto a las siete condiciones que Irán ha planteado para reabrir el estrecho de Ormuz, Novoa considera que se trata de demandas maximalistas que difícilmente podrán ser aceptadas en su totalidad por Washington. A su juicio, el objetivo iraní sería conseguir al menos una o dos concesiones que le permitan presentar un eventual alto el fuego como un triunfo propio.

“No creo que Irán esté en capacidad de exigirle a Estados Unidos que cumpla todo eso. Que cumpla una o dos y a Irán le basta para decir que ellos han promovido este alto el fuego y, de esa forma, presentarse como los vencedores del conflicto”, afirma.

Indica que las exigencias de Teherán no son realistas si lo que se busca es terminar con las hostilidades.

“Aquí lo urgente es un alto el fuego, no la solución total de los problemas ni llegar a una paz permanente, porque no hay espacio para ello”, remarca.

La cúpula del Capitolio de Estados Unidos es visible detrás del árbol de Navidad antes de su llegada a la fachada oeste del edificio el 20 de noviembre de 2026. (Andrew Harnik/Getty Images/AFP). / ANDREW HARNIK

En cuanto a Estados Unidos, Novoa cree que la próxima instalación de la nueva legislatura, con mayoría demócrata, reducirá el margen de maniobra de Trump.

En ese escenario, considera que la presión iraní sobre Ormuz puede agravar las dificultades económicas de la Casa Blanca.

“La presión que tiene Washington pasa por el lado económico y la política doméstica, por ver cómo puede hacer el gobierno de Estados Unidos para mitigar esta crisis económica que se traduce en el incremento del precio del petróleo y, por ende, en el aumento del costo de la canasta familiar”, enfatiza.

Agrega que el impacto no se limita a Estados Unidos, sino que alcanza al resto del mundo a través del encarecimiento de la energía y sus efectos sobre los precios de los bienes y servicios.