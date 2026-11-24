Un proyectil impactó este martes contra una de las torres del Centro Financiero Rey Abdullah de la capital de Arabia Saudita, Riad, donde se encuentra la sede del Fondo de Inversión Pública (PIF) del país árabe, sin que hasta el momento haya trascendido información sobre los daños en el edificio.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita que interviene en el Yemen desde 2015 informó en un breve comunicado de que “una de las torres del Centro Financiero fue objeto de un cobarde ataque terrorista”, terminología que utilizan a menudo para denunciar los lanzamientos de proyectiles de los rebeldes hutíes contra territorio saudita.

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Asimismo, añadió que las autoridades competentes “están inspeccionando actualmente el lugar del ataque”, sin informar de los daños ni si se han producido víctimas mortales o heridos.

Hasta el momento, los hutíes -aliados de Irán- ni ningún otro grupo ha revindicado la acción, que se produce en medio de una intensificación de los ataques de los insurgentes del Yemen contra instalaciones civiles, económicas y energéticas de Arabia Saudita, que a su vez realiza bombardeos en territorio yemení.

Esta no es la primera vez que un proyectil impacta contra el Centro Financiero de Riad, donde el pasado 19 de noviembre un ataque provocó daños materiales en varios pisos de una de las torres y en edificios adyacentes de este distrito, donde se encuentran las edificaciones más altas de la capital saudita.

Fotografía de archivo de combatientes hutíes en una camioneta, en Saná (Yemén). Foto: EFE/Epa/Yahya Arhab

Los hutíes han intensificado sus acciones contra el reino árabe después de que la coalición bombardeara el fin de semana el puerto yemení de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo, así como otras zonas del noroeste del Yemen bajo control de los rebeldes, que prometieron responder con dureza.

Los insurgentes han reiterado en varias ocasiones que no hay ningún lugar seguro en Arabia Saudita a excepción de las regiones sagradas de La Meca y Medina, los lugares más importantes para los musulmanes y en los que la coalición afirma que los hutíes lanzan ataques, aunque el grupo lo niega.

Esto se enmarca dentro de la nueva fase de la guerra del Yemen, que estalló en verano tras el bombardeo del aeropuerto de Saná -la capital del Yemen bajo control hutí-, un evento que dio inicio a una ofensiva de los rebeldes tanto en el propio país árabe como contra todo tipo de objetivos en Arabia Saudita.

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