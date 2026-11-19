Las autoridades de Arabia Saudita confirmaron este miércoles que un ataque de los hutíes de Yemen alcanzó el edificio más alto de Riad, de 80 plantas, ubicado en el distrito financiero de la capital.

El reino es blanco habitual de los hutíes proiraníes desde que se reanudaron las hostilidades en el vecino Yemen, donde Riad lidera una coalición internacional que apoya al gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional en su guerra contra el grupo proiraní.

“El ataque provocó daños materiales en varias plantas de la torre y en dos edificios aledaños, pero sin víctimas”, declaró la agencia de Protección Civil en un comunicado en X.

La agencia no identificó el inmueble pero difundió una fotografía en la que se mostraban daños en la fachada de vidrio del rascacielos donde está la sede del fondo soberano saudita.

Es la segunda vez este mes que una torre del distrito financiero Rey Abdalá de Riad sufre daños. A principios de noviembre, una torre de la petrolera Aramco resultó dañada en un ataque de los hutíes.

Un rascacielos (izquierda) que alberga la sede del fondo soberano de Arabia Saudita se muestra en el Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD) en Riad el 11 de octubre de 2026. (Foto de AFP). / -

A primera hora de la mañana, periodistas de la AFP escucharon una fuerte explosión en la capital saudita, donde las autoridades emitieron una alerta.

“Hemos respondido a la amenaza de un misil lanzado por la milicia terrorista hutí en dirección a Riad”, dijo la coalición liderada por Riad.

Por su parte, la coalición que dirige Riad contra los hutíes los ataca con bombardeos recurrentes y reivindicó este jueves haber destruido “una plataforma de lanzamiento de misiles balísticos” a unos 100 km de Saná, la capital yemení.

Los medios oficiales de los combatientes proiraníes señalaron que las fuerzas sauditas bombardearon a Saná.

“El enemigo saudita ha vuelto a tomar como objetivo la fábrica de calzado y textiles de la Fundación para el Desarrollo Al Yateem”, indicó el canal Almasirah.

El Ministerio de Salud controlado por los hutíes informó que una vez civiles murieron y que 36 fueron heridos en bombardeos sauditas y por explosiones de minas en varias provincias del país en las últimas 24.

También informó de al menos nueve decesos en bombardeos sauditas en la ciudad costera de Moca, en el oeste del país.

La guerra en Yemen estalló en 2014 cuando los hutíes lanzaron una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales y tomaron el control de amplias zonas del norte del país, en particular la capital, Saná.

El conflicto se reanudó en julio, tras cuatro años de tregua, y abrió un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio.