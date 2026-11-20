Las fuerzas sauditas anunciaron el viernes nuevos ataques en Yemen contra posiciones hutíes, incluido un puerto, mientras los combatientes proiraníes amenazaron con volver a golpear el distrito financiero de Riad.

“Hemos atacado capacidades operativas en el puerto de Hodeida utilizadas para operaciones de contrabando y el transporte de armas y misiles balísticos”, escribió en la red X Turki Al Maliki, portavoz de la coalición liderada por Riad que apoya al Gobierno yemení desde 2015.

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La coalición había lanzado poco antes un llamamiento a evacuar este puerto estratégico a orillas del mar Rojo, tras lo cual los hutíes prometieron tomar represalias contra el puerto de Yedá, así como “todos los puertos enemigos sauditas a lo largo de la costa del mar Rojo”.

También advirtieron de que el espacio aéreo saudita, salvo sobre las ciudades santas de La Meca y Medina, no sería “seguro” en las próximas horas y amenazaron con volver a atacar el distrito financiero de Riad.

Los hutíes han atacado en varias ocasiones este distrito y el jueves las ventanas del inmenso rascacielos del fondo soberano saudita, de 385 metros de altura, quedaron destrozadas.

Los ataques, o los anuncios de bombardeos, son casi diarios entre ambos bandos desde octubre.

Esta captura de pantalla muestra, según los informes, lo que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirman que son las consecuencias de un ataque aéreo saudí contra una central eléctrica en la ciudad costera de Mocha, en la gobernación de Taiz, a orillas del Mar Rojo. Foto: CENTRO DE MEDIOS ANSARULLAH / AFP / -

Tras cuatro años de calma, el conflicto en Yemen se reanudó en julio, abriendo un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio.

Los enfrentamientos se intensificaron en septiembre, cuando los hutíes tomaron la costa del mar Rojo y pasaron a controlar el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, del que se retiraron recientemente las fuerzas gubernamentales yemeníes.

En los últimos días, los hutíes, que controlan amplias zonas del norte del país, las más pobladas, se han hecho con nuevos territorios en la provincia de Lahj, en el suroeste, y se acercan a Adén, donde se refugió el Gobierno tras la pérdida de la capital, Saná, en 2014.

Desde julio, las hostilidades han causado más de 1.600 muertos y más de 300.000 desplazados en Yemen, el país más pobre de la península arábiga, según el último balance publicado por la ONU.

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