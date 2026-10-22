Por Redacción EC

No cabe duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones más exitosas y populares del mundo, ya que mediante ella se puede chatear, interactuar y llamar gratis a cualquier persona. Sin embargo, existen ciertas particularidades en la app que hacen que se vuelva más interesante al momento de utilizarlas. Así, en esta oportunidad, ante las dudas sobre cuál es la forma más adecuada de iniciar una conversación por el aplicativo de Meta, la Real Academia Española (RAE) explicó cuáles son los saludos recomendados, aunque precisó que su elección puede variar según el país, la situación y el contexto comunicativo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.