Movilizarse de un lugar a otro y poder trabajar con la laptop desde donde estemos es un privilegio con el que muchos sueñan. No obstante, muchas veces las profesiones que brindan esa libertad, como edición, diseño o programación, exigen equipos que, por su alta capacidad, son grandes, pesados y difíciles de transportar. La Asus Zenbook 14 rompe esa barrera.

La línea de laptops ultrafina de la firma taiwanesa ha hecho bien en incorporar un procesador Intel Core Ultra 9 —su CPU más potente hasta la fecha—, enfocado en la inteligencia artificial y la productividad, en un dispositivo de apenas 1,20 kg. ¿El resultado? Un equipo versátil y potente.

El equipo mantiene un perfil delgado que prioriza la portabilidad.

Y si bien no es un modelo de la gama alta, tampoco es un equipo barato: se vende en el país desde 5.299 soles. Asimismo, es importante precisar que, al ser tan delgada, se sacrifican recursos de la CPU; por más que sea de última generación, no se aprovechará su potencia al 100%.

Ficha técnica:

Ficha técnica: ASUS Zenbook 14 Modelo: ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA Formato: laptop ultradelgada de 14 pulgadas

laptop ultradelgada de 14 pulgadas Chasis: aluminio

aluminio Pantalla: OLED de 14 pulgadas

OLED de 14 pulgadas Resolución: 2.880 x 1.800 píxeles

2.880 x 1.800 píxeles Formato de pantalla: 16:10

16:10 Tasa de refresco: 120 Hz

120 Hz Procesador: Intel Core Ultra 9 285H

Intel Core Ultra 9 285H Gráficos: Intel Arc 140T integrados

Intel Arc 140T integrados NPU: Intel AI Boost

Intel AI Boost Memoria RAM: 32 GB LPDDR5X

32 GB LPDDR5X Almacenamiento: SSD PCIe 4.0 de 1 TB

SSD PCIe 4.0 de 1 TB Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 Puertos: 1 USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2 Thunderbolt 4, 1 HDMI 2.1 TMDS, jack de 3,5 mm

1 USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2 Thunderbolt 4, 1 HDMI 2.1 TMDS, jack de 3,5 mm Teclado: tipo chiclet con retroiluminación LED blanca

tipo chiclet con retroiluminación LED blanca Panel táctil: touchpad de precisión con NumberPad 2.0

touchpad de precisión con NumberPad 2.0 Cámara: frontal FHD con infrarrojos y obturador físico

frontal FHD con infrarrojos y obturador físico Audio: altavoces compatibles con Dolby Atmos

altavoces compatibles con Dolby Atmos Batería: 75 Wh

75 Wh Sistema operativo: Windows 11

Windows 11 Dimensiones: 31,24 x 22,01 x 1,49 cm

31,24 x 22,01 x 1,49 cm Peso: 1,2 kg

1,2 kg Precio referencial: d S/5,299 en Perú

Diseño de la Zenbook 14

La Asus Zenbook 14 mantiene el clásico diseño de la familia Zenbook, con líneas rectas marcadas, detalles angulosos y esquinas redondeadas. Su acabado en aluminio transmite sobriedad y la sensación al tacto es agradable. La construcción del equipo es resistente, aunque el borde exterior de la bisagra es el que más daño puede acumular: hablamos de pequeños quiños.

La laptop pesa 1,2 kg y mide 31,24 x 22,01 x 1,49 . Es un equipo ligero y delgado, muy cómodo de transportar.

La tapa mantiene el diseño característico de la línea Zenbook, con líneas geométricas sutiles.

En cuanto a la pantalla, hallamos un panel OLED 3K de 120 Hz y formato 16:10. Los bordes laterales son delgados y están por dentro, lo que permite que su formato panorámico se aproveche mejor. La resolución de 2.880 x 1.800 píxeles ofrece una alta densidad de píxeles por pulgada, lo que se traduce en una mayor nitidez y calidad de imagen. Todo esto en 14 pulgadas.

El Zenbook 14 alcanza un brillo máximo de 314 nits en SDR, una cifra que se queda corta para trabajar bajo luz solar directa. En entornos interiores, como una oficina o un aula bien iluminada, cumple sin problemas, pero no es el equipo más adecuado para uso en exteriores. En HDR, llega a los 525 nits, un nivel que tampoco destaca especialmente. Aun así, su cobertura del 87 % del espacio de color DCI-P3 permite que el contenido —desde videos hasta juegos— se vea definido y con colores vivos.

La Asus Zenbook 14 combina un diseño delgado con una pantalla OLED de alta resolución.

El teclado es bastante pulcro, sigue la estética del equipo y mantiene el color. Las teclas tienen buena disposición y un tamaño correcto. Eso sí, la zona central del teclado tiene cierta tendencia a curvarse al presionarlas, nada significativo como para entorpecer la experiencia. Este apartado cuenta, además, con tres niveles de iluminación LED blanca.

El teclado retroiluminado facilita el uso en entornos con poca luz.

Debajo del teclado se encuentra el panel táctil que, además, puede activarse como pad numérico gracias a su tecnología Pad 2.0, con lo que podremos trabajar de forma más rápida y cómoda si necesitamos realizar operaciones matemáticas.

El touchpad integra el NumberPad 2.0, que permite usarlo como teclado numérico.

Finalmente, en el lateral izquierdo tenemos un único puerto USB 3.2 Gen 1 tipo A; el resto del espacio está ocupado por las rendijas de ventilación. Del lado derecho se encuentran dos puertos Thunderbolt 4, una salida HDMI 2.1 TMDS y un jack de 3,5 mm con entrada y salida de audio (para audífonos y micrófono). Los Thunderbolt 4 permiten cargar el portátil y conectarlo a pantallas externas.

El diseño delgado condiciona la ventilación y el rendimiento sostenido del equipo.

Incluye puertos Thunderbolt 4, USB-A, HDMI y jack de audio en un formato compacto.

Rendimiento de la Zenbook 14

En el uso diario, la Zenbook 14 responde con soltura. Abrir múltiples pestañas, trabajar con documentos, editar imágenes o mantener varias aplicaciones en segundo plano no representa un problema. El procesador Intel Core Ultra 9 cumple con lo que promete en tareas de productividad, y se nota que estamos ante un equipo pensado para un flujo de trabajo exigente.

Sin embargo, esa potencia tiene matices. Al tratarse de una laptop delgada, el sistema no siempre puede sostener el máximo rendimiento durante periodos prolongados. En tareas más demandantes o continuas, el equipo tiende a moderar su desempeño para controlar la temperatura. No es que le falte potencia, sino que no siempre puede mantenerla al mismo nivel.

Esto se vuelve evidente en trabajos más pesados, como edición de video o procesos que requieren varios minutos de carga constante. La experiencia sigue siendo fluida, pero no alcanza el nivel de equipos más grandes con mejor disipación térmica.

Con apenas 1,2 kg de peso, es una laptop pensada para movilidad y trabajo fuera de casa.

Equipado con gráficos integrados Intel Arc 140T y 16 GB de VRAM, el chip Intel Core Ultra 9 285H ofrece un rendimiento aceptable en juegos, pero no se trata de un equipo pensado para ello. Si buscamos una laptop más orientada al gaming, hay otras alternativas.

A esto se suma otro punto importante: la autonomía. Si bien la batería cumple en tareas ligeras, su duración se reduce cuando se exige más al equipo. Es decir, la potencia tiene un costo, y en este caso se refleja tanto en el rendimiento sostenido como en el tiempo de uso lejos del cargador.

En conjunto, la Zenbook 14 ofrece un buen desempeño para el día a día y tareas exigentes de forma puntual, pero deja claro que su prioridad sigue siendo aún la portabilidad antes que el rendimiento sostenido.