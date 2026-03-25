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Resumen

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El equipo apuesta por un formato compacto de 14 pulgadas con bordes reducidos y panel 16:10.
El equipo apuesta por un formato compacto de 14 pulgadas con bordes reducidos y panel 16:10.
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Movilizarse de un lugar a otro y poder trabajar con la laptop desde donde estemos es un privilegio con el que muchos sueñan. No obstante, muchas veces las profesiones que brindan esa libertad, como edición, diseño o programación, exigen equipos que, por su alta capacidad, son grandes, pesados y difíciles de transportar. La Asus Zenbook 14 rompe esa barrera.

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