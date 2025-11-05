Así se siente usar el Xiaomi 15T, el celular que intenta borrar la línea entre gama media y alta

Esta serie está compuesta por el modelo básico, el Xiaomi 15T, y el más avanzado, el 15T Pro, de los cuales pudimos poner a prueba el primero por algunas semanas. A continuación, contamos nuestra experiencia con el equipo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

El Xiaomi 15T ingresa al mercado con un precio de S/ 2.199, bastante razonable para lo que ofrece. Hablamos de un teléfono que, aunque es de gama media, intenta acercarse lo más posible a la gama alta. La gran pregunta es: ¿lo consigue?

El equipo llega con un procesador más moderno, biseles más delgados, batería más grande y novedades en el software. Sin embargo, no todo son buenas noticias, vemos prácticamente el mismo hardware en cámaras, una pantalla no tan brillante y una frecuencia de actualización ligeramente menor a la de su antecesor.

Especificaciones — Xiaomi 15T Sistema HyperOS, basado en Android 15 Pantalla OLED de 6.83", 1280 × 2772, 120 Hz Biometría Sensor de huellas dactilares en pantalla Procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra Memoria 12 GB de RAM Almacenamiento 256 GB / 512 GB Cámaras traseras Principal: 50 MP

Ultra gran angular: 12 MP

Teleobjetivo 2x: 50 MP Cámara selfie 32 MP Video Trasero hasta 4K a 60 fps Audio Altavoces estéreo SIM Doble SIM + eSIM Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Batería 5,500 mAh Carga Por cable de 67 W Dimensiones 163,2 × 78,0 × 7,50 mm Resistencia Certificación IP68 Peso 194 g Colores Negro, Gris, Oro rosa

Diseño

Hablemos primero del diseño. Estamos ante un celular de estilo curvo, con los contornos suavemente redondeados y un acabado mate que le da un aire de elegancia. En nuestro caso, probamos el modelo de color negro, bastante cómodo al tacto.

Si bien es, en líneas generales, muy parecido a su hermano mayor, el 15T Pro, en vez de llevar un marco de aluminio, lleva uno de plástico, lo que lo hace algo más ligero. El cuerpo del teléfono es de fibra de vidrio y viene recubierto con Gorilla Glass 7i, que también protege la pantalla. Además, cuenta con certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

El equipo posee un grosor de 7,5 mm; no es ni demasiado grueso ni pesado, lo que permite un uso cómodo y sin fatiga. No obstante, es de grandes dimensiones, de modo que las manos pequeñas pueden tener cierta dificultad a la hora de manipularlo.

Guarda un estilo minimalista, aunque en la parte trasera nos topamos con un módulo fotográfico cuadrado de considerable tamaño que rompe ligeramente la armonía. No es ni tan grande ni tan vistoso —los hay mucho más desproporcionados— y tampoco sobresale demasiado.

Xiaomi 15T.

Una de sus mayores novedades está en la parte delantera: llega con biseles más delgados que los de la generación pasada. De acuerdo con la compañía, tres de los marcos se reducen a tan solo 1,5 mm, lo que permite un mayor aprovechamiento de la pantalla.

Pantalla

Este año, la pantalla del Xiaomi 15T crece y alcanza una diagonal de 6,83 pulgadas. Cuenta con tecnología AMOLED, resolución 1.5K, tasa de refresco de hasta 120 Hz, HDR10+ y hasta 3.200 nits de brillo máximo.

¿Cómo se traducen todos estos números? En una pantalla bien calibrada, con una correcta colorimetría. Sin importar qué veamos, el contenido luce genial, y los formatos HDR10+ y Dolby Vision solo mejoran la experiencia. Las áreas oscuras son profundas y detalladas, mientras que los brillos son deslumbrantes y realistas. También hay muchas opciones para personalizar la reproducción del color.

Gracias a su tasa de refresco, ofrece una experiencia visual inmersiva, tanto para juegos como para el consumo de contenido multimedia. No obstante, no tenemos tecnología LTPO, así que tendremos que conformarnos con un refresco entre 60 Hz y 120 Hz.

Un punto a destacar es que bajo el panel se encuentra el escáner de huellas dactilares, el cual funciona bastante bien.

Por último, la experiencia visual se complementa con dos altavoces externos: uno ubicado en el auricular y otro en la base del equipo, junto al puerto USB-C. La composición sonora es decente y alcanza un volumen muy alto, aunque se sacrifica la reproducción de los graves.

Rendimiento

El Xiaomi 15T integra un procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, un chip que ya hemos visto en modelos como el Poco X7 Pro. No brinda el rendimiento de un gama alta, pero cumple con las necesidades de la mayoría de personas. El procesador va acompañado de 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y desde 256 GB de almacenamiento interno UFS 4.1, además de un sistema propio de refrigeración.

El celular es realmente rápido, corre sin problemas la mayoría de aplicaciones. No se notan ralentizaciones ni interrupciones al navegar por el sistema operativo o realizar multitareas. Donde sí podemos percibir diferencias respecto a un procesador de gama alta es al momento de jugar títulos muy demandantes.

Claro que podemos disfrutar una buena experiencia gamer, aunque en algunos juegos será necesario reducir la tasa de cuadros a 30 fps para mantener la estabilidad. También se puede jugar a 60 fps, pero con la desventaja de experimentar algunos lags.

Xiaomi 15T.

Para navegar por internet, desplazarse en redes sociales, ver videos o tomar fotos, tenemos un celular más que suficiente.

En cuanto al software, el Xiaomi 15T llega con HyperOS basado en Android 16. Es un sistema ágil y amigable, con buena gestión de recursos y una mayor integración con el ecosistema de la firma. Lo bueno del sistema operativo de la marca china es que ofrece una de las opciones de personalización más amplias dentro de Android, así que, si algo no te gusta, simplemente puedes cambiarlo.

Una crítica recurrente hacia Xiaomi es la presencia de bloatware, es decir, demasiadas aplicaciones preinstaladas —la mayoría de las cuales nunca utilizaremos—. La buena noticia es que limpiar el equipo no es una tarea complicada.

Una de las mayores curiosidades que presenta este modelo es la llamada Comunicación Astral, una función que permite realizar llamadas de voz a distancias de hasta 1,3 km sin necesidad de cobertura celular. Eso sí, solo funciona entre dispositivos del mismo modelo. Es una novedad interesante, aunque aún puede mejorar.

Terminamos este apartado hablando de la batería. El Xiaomi 15T llega con una capacidad de 5.500 mAh. Para una jornada moderada de uso, sin excesos, la batería cumple más que de sobra. Incluso, con un uso conservador, puede llegar hasta día y medio de autonomía.

La carga rápida es de 67 W, lo que en la práctica se traduce en un 65 % de batería en apenas media hora. Eso sí, el teléfono no admite carga inalámbrica.

Cámaras

Dijimos al inicio que el Xiaomi 15T intenta acercarse a los dispositivos de gama alta, y el módulo fotográfico es un buen apartado para medirlo. Lo primero que hay que decir es que la marca ha hecho lo posible por ofrecer una combinación convincente que equilibre calidad y precio. Por un lado, observamos algunas carencias algo decepcionantes, pero que no entorpecen la buena experiencia en general.

Xiaomi 15T.

La cámara principal del teléfono se apoya en el sensor Light Fusion 800, que permite disparos de 50 MP con apertura f/1.7. Desde aquí partimos con calidad asegurada. En ambientes bien iluminados, el resultado es ideal: colores naturales y buena nitidez. En escenarios con poca luz, la cosa cambia; se nota el esfuerzo del procesador por compensar la falta de luminosidad.

Foto tomadas con la cámara principal.

Foto tomadas con la cámara principal.

Foto tomadas con la cámara principal.

También encontramos un teleobjetivo de dos aumentos que dispara a 40 MP y f/1.9. Funciona muy bien: ofrece imágenes bien construidas y naturales, aunque para los más entusiastas de la fotografía, solo 2X puede resultar algo corto. A partir de ahí, el zoom se realiza mediante recorte digital del sensor principal y la calidad, evidentemente, decae progresivamente.

El ultra gran angular, por su parte, dispara a 12 MP y f/2.2. No es un lente que impresione demasiado, más aun considerando que no cuenta con enfoque automático. Sin embargo, seamos sinceros: este punto suele ser el talón de Aquiles de la mayoría de smartphones.

Por último, encontramos un sensor frontal de 32 MP con apertura f/2.2 y enfoque fijo. El resultado es una foto bastante correcta, con buen manejo del efecto bokeh.

Un punto a favor del cual Xiaomi se beneficia muchísimo es su asociación con Leica, que dota al celular de excelentes perfiles de color ajustados por la propia firma alemana.

También hay algunas funciones de video sorprendentemente avanzadas. Podemos grabar en formato LOG cuando usamos el modo de video Pro, e incluso aplicar LUT directamente desde la aplicación de cámara. Asimismo, es posible grabar hasta en 4K a 60 fps con todas las cámaras traseras, mientras que la cámara selfie admite hasta 4K a 30 fps.

Ultra gran angular.

Cámara principal.

Teleobjetivo de dos aumentos.

Tomas que van progresivamente desde el ultra gran angular hasta 60X - primera parte.

Tomas que van progresivamente desde el ultra gran angular hasta 60X - segunda parte.

Izquierda: ultra gran angular. Derecha: cámara principal.

Cámara selfie.

Efecto bokeh.

¿Vale la pena adquirir el Xiaomi 15T?

El Xiaomi 15T se presenta como un teléfono equilibrado: ofrece buen rendimiento, un diseño elegante y una autonomía sólida, todo a un precio competitivo. Es fácil entender por qué podría convertirse en una opción popular dentro de la gama media. Su aspecto refinado —especialmente si se pasa por alto el marco de plástico— podría incluso hacer pensar que estamos ante un equipo de gama alta.

Sin embargo, el salto frente a su predecesor no es tan notorio. Es cierto que incorpora un procesador más moderno, una batería de mayor capacidad y una pantalla ligeramente más grande, pero esta última pierde brillo y velocidad frente a la del 14T. Tampoco hay grandes avances en el apartado fotográfico, que mantiene la misma configuración de sensores.

En conjunto, el Xiaomi 15T sigue siendo un teléfono muy competente, pero no especialmente innovador. Quienes ya tengan el modelo anterior no encontrarán demasiados motivos para actualizar, salvo por la Comunicación Astral, una función interesante que permite llamadas sin cobertura, aunque de momento solo entre dispositivos de la misma serie. Si Xiaomi logra expandir esa tecnología a más modelos, podría marcar una diferencia real.

Disponibilidad y precios

Xiaomi 15T Pro, está disponible en los colores negro, gris y oro rosa, a través de la página de Xiaomi y distribuidores autorizados.

- Xiaomi 15T Pro de 12GB+512GB desde S/ 2,899.00.

- Xiaomi 15T de 12GB+256GB desde S/ 2,199.00.