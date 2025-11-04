Presentado en el WWDC 2025 e introducido con el iOS 26 en septiembre, Liquid Glass fue señalado como el futuro de la estética de los iPhones y iPads, simulando las cualidades del cristal para dar una apariencia más minimalista y transparente al ya vetusto ‘look’ clásico de los dispositivos Apple.

Sin embargo, este cambio no siempre fue bien recibido por sus usuarios, quienes se quejaron de problemas de visibilidad al usarlo, problemática que Apple ha querido resolver con la salida iOS 26.1.

Y es que esta actualización, disponible actualmente, mejora la visibilidad de Liquid Glass al dar una segunda opción para su apariencia que simula, en vez de vidrio transparente, una ventana teñida, dando mayor contraste entre el fondo y la información.

Para acceder a esta opción uno solo tiene que descargar la última actualización de iOS y luego proceder a Configuración → Pantalla y brillo → Liquid Glass. Aquí tendrás la opción de pasar de la opción “Transparente” a “Teñido”, con una imagen ilustrando qué implica este cambio.

Las dos versiones de Liquid Glass: transparente y teñido. / Juan Luis Del Campo

No es la única novedad del iOS 26.1, que ha implementado la opción de elegir la publicación en la que se guardan los achivos de las capturas de pantalla, un atajo para acceder a la cámara desde la pantalla de bloqueo y la adición de ocho nuevos idiomas a su iniciativa IA Apple Inteligence, entre ellos chino, portugés y sueco.