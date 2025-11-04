Presentado en el WWDC 2025 e introducido con el iOS 26 en septiembre, Liquid Glass fue señalado como el futuro de la estética de los iPhones y iPads, simulando las cualidades del cristal para dar una apariencia más minimalista y transparente al ya vetusto ‘look’ clásico de los dispositivos Apple.
MIRA: Apple renovará Siri basándose en el Gemini AI de Google, afirman reportes
Sin embargo, este cambio no siempre fue bien recibido por sus usuarios, quienes se quejaron de problemas de visibilidad al usarlo, problemática que Apple ha querido resolver con la salida iOS 26.1.
Y es que esta actualización, disponible actualmente, mejora la visibilidad de Liquid Glass al dar una segunda opción para su apariencia que simula, en vez de vidrio transparente, una ventana teñida, dando mayor contraste entre el fondo y la información.
Para acceder a esta opción uno solo tiene que descargar la última actualización de iOS y luego proceder a Configuración → Pantalla y brillo → Liquid Glass. Aquí tendrás la opción de pasar de la opción “Transparente” a “Teñido”, con una imagen ilustrando qué implica este cambio.
No es la única novedad del iOS 26.1, que ha implementado la opción de elegir la publicación en la que se guardan los achivos de las capturas de pantalla, un atajo para acceder a la cámara desde la pantalla de bloqueo y la adición de ocho nuevos idiomas a su iniciativa IA Apple Inteligence, entre ellos chino, portugés y sueco.
TE PUEDE INTERESAR
- Científicos logran modificar la creación de recuerdos (de los ratones)
- ¿Te gustan los teléfonos plegables? Probamos el Galaxy Z Flip7, el modelo que sorprende por su tamaño en tiempos de pantallas gigantes
- Christer Fuglesang: “Podremos llevar personas a Marte en un plazo de 10 a 15 años, si realmente nos esforzamos”
- ¿Por qué la ballena boreal vive 200 años? Es especialmente eficaz reparando el ADN dañado
- Usar melatonina para combatir el insomnio podría tener riesgos, advierte estudio
Contenido sugerido
Contenido GEC