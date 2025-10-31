Científicos logran modificar la creación de recuerdos (de los ratones)

Un equipo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) consiguió activar e inhibir los recuerdos en ratones, en el primer estudio que demuestra que se puede controlar la expresión de la memoria sólo con cambios epigenéticos (de la expresión de los genes) en las neuronas.

Esta investigación podría ayudar a comprender mejor el funcionamiento de la memoria en humanos que sufran estrés postraumático, drogadicción o las enfermedades neurodegenerativas, destacó la universidad suiza, una de las más prestigiosas del país, en un comunicado.

Para llevar a cabo la investigación, los científicos del Laboratorio de Epigenética de la EPFL se centraron en los engramas, los grupos de conexiones neuronales donde se almacenan los recuerdos.

Para comprobar si podían activar o inhibir estos recuerdos, modificaron en unos ratones la expresión del gen ARC, que se encarga de ayudar a las neuronas a crear esas conexiones.

Posteriormente, los entrenaron para que asociaran una ubicación específica con una leve descarga eléctrica en las patas.

Los investigadores hallaron que, desactivando el gen ARC, los ratones tenían más dificultades para aprender que en esa zona sufrirían una descarga.

De la misma forma, activando el gen encargado de las conexiones neuronales, los ratones mejoraban su memoria y, por tanto, su aprendizaje.

También obtuvieron hallazgos similares con recuerdos almacenados durante varios días, “a menudo los más difíciles de modificar”, según reconocieron los investigadores en el comunicado.

Para modificar la expresión del gen ARC, los científicos de la EPFL combinaron un método basado en la tecnología CRISPR (una técnica de modificación del ADN en seres vivos) con otra utilizada para marcar las neuronas de los engramas de los ratones.

A través de virus inocuos, introdujeron estas herramientas en el hipocampo de los animales, la parte del cerebro encargada de almacenar y recuperar recuerdos.