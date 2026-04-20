A lo largo del tiempo considerando su consumo, las bebidas calientes como el café han adquirido mayor notoriedad, y convirtiéndose así en las principales aliadas contra el frío. Durante estaciones como el otoño suelen integrarse también a dieta diaria para recuperar energías, y suelen ser objeto de análisis que revelan características importantes entorno a la cafeína, por ejemplo. En esta ocasión muy particular, vamos a referirnos a la restauración de la memoria social dañada debido a la falta de sueño, y el mencionado estimulante natural del sistema nervioso central que lo termina logrando gracias a efectivos componentes.

ASÍ AYUDA LA CAFEÍNA A RESTAURAR LA MEMORIA SOCIAL AFECTADA POR LA FALTA DE SUEÑO

A nivel cerebral, la memoria resulta crucial porque define la identidad y permite el aprendizaje, siendo el café la tradicional bebida que podría tener efectos restauradores si logra verse afectada debido a dificultades para conciliar el sueño.

De acuerdo a estudio de investigación realizado por parte de científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur (NUS Medicine), y basado en experimento llevado a cabo con ratones privados de descanso, hoy se revela que estimulante natural del sistema nervioso central bloqueando los receptores de adenosina, posee la capacidad de restablecer el conjunto de recuerdos acumulados, y dañados por el insomnio de manera muy particular, por ejemplo.

“La suplementación con cafeína restauró tanto la plasticidad sináptica de larga duración en la vía EC-CA2 como la memoria social en ratones privados de sueño, sin inducir hiperactividad en los animales de control”, expresan los autores de trabajo mediante el cual termina demostrándose puntualmente, que “la privación de sueño compromete la plasticidad dependiente de CA2 y la cognición social a través de la señalización de los receptores de adenosina”, e identificando así a CA2 como una región vulnerable y de relevancia terapéutica.

¿BEBER CAFÉ O TÉ REDUCE EL RIESGO DE DEMENCIA? ESTO REVELA ÚLTIMO ESTUDIO AL RESPECTO

Nueva investigación entorno al café y sus beneficios, hoy llama la atención de medios y personas a nivel global, debido a resultados asociados a la posibilidad de evitar contraer demencia si la consumimos de manera moderada.

Ahora desde JAMA Network, la noticia trasciende tras publicación de resultados realizada entorno a la ingesta de dicha bebida y también el té, y que mediante estudio de cohorte prospectivo de 131 mil 821 individuos, termina revelándose su importancia de cara a fortalecer funciones cerebrales como la memoria, el pensamiento, lenguaje, juicio, y también comportamiento.

“Un mayor consumo de café con cafeína se asoció significativamente con un menor riesgo de demencia”, refieren investigadores del Mass General Brigham y de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Broad, enfatizando que tras 43 años de seguimiento, el trabajo de investigación incluyendo a “participantes femeninas del Nurses’ Health Study”, evidencia escasas chances de contraer el mal de Alzheimer, y “una función cognitiva ligeramente mejor” para quienes lo toman “en niveles de consumo moderados”.

CARDIÓLOGO REVELA QUE CONSUMIR CAFÉ TE BRINDA PROTECCIÓN A LARGO PLAZO

A través de incluso evidencia científica, hoy diversos mitos entorno al café y sus beneficios, han terminado siendo desmentidos, y en ese sentido la opinión brindada por parte de especialistas siempre resulta importante de escuchar o leer mediante redes sociales.

Es así como vía YouTube, el cardiólogo español José Abellán llama la atención refiriendo que el “consumo moderado y regular” de dicha bebida estimulante “se asocia con efectos protectores a largo plazo”, y “quienes lo toman con regularidad viven más y tienen menos enfermedad cardiovascular“.

“Los datos actuales sugieren que puede ser parte de un estilo de vida perfectamente saludable siempre y cuando se consuma con moderación ...”, puntualiza además entorno a los beneficios brindados por parte del café, un licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia que también lo asocia a un menor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, hepático y de próstata, tal y como figura determinado a través de diversos aportes científicos.

EL GRAN BENEFICIO QUE RECIBES DEL CAFÉ SI LO BEBES DURANTE LAS MAÑANAS

Hoy el cuerpo humano requiere de nutrientes y alimentos muy puntuales para su correcto funcionamiento, apareciendo el café como el gran aliado para lograrlo, y generar así el aumento de la “abundancia relativa de filos bacterianos beneficiosos como Firmicutes y Actinobacteria”.

De esta forma lo precisa artículo de investigación compartido mediante el National Institutes of Health (NIH), dando a conocer según resultados basados en “investigaciones clínicas en pacientes y estudios preclínicos en roedores”, por ejemplo, que dicha popular bebida estimulante incrementa la diversidad de la microbiota intestinal.

“La literatura actual sugiere que el consumo moderado de café tiene efectos beneficiosos en la microbiota oral e intestinal y la función de motilidad”, puntualiza además la agencia de investigación médica más importante de Estados Unidos, haciendo hincapié en que si se consumen más de 5 tazas al día, el cuerpo humano podría verse afectado por la presencia de “trastornos de reflujo, enfermedades periodontales y progresión de la enfermedad de Crohn”.