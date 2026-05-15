El café es una de las bebidas más consumidas del mundo debido a una combinación de factores culturales, sociales y físicos. Una de las principales razones es su contenido de cafeína, sustancia estimulante que ayuda a mantenerse despierto, mejorar la concentración y reducir la sensación de cansancio, por lo que muchas personas lo consumen al iniciar el día o durante jornadas de trabajo o estudio. Además, el café forma parte de la cultura y las tradiciones de numerosos países por tener un importante valor social y económico, ya sea por su producción o por las costumbres relacionadas con compartir una taza de café en reuniones familiares, laborales o de amistad. El café puede consumirse caliente, frío, dulce, amargo, con leche, chocolate o especias, lo que permite adaptarlo a distintos gustos y culturas. Bebidas como el expresso, cappuccino, latte o café pasado se han expandido a nivel internacional gracias a cafeterías y cadenas especializadas. Por lo que mueve millones de dólares y genera empleo para agricultores, exportadores y negocios de consumo en todo el mundo.

Si eres de las personas que consumen café debes saber esto ¿Qué dicen los científicos sobre los beneficios y efectos que causa dicha bebida?

Estudios recientes realizados por la Harvard Medical School y la National Kidney Foundation revelaron que el consumo moderado de café podría generar efectos positivos en la salud renal. Según las investigaciones, esta bebida ayudaría a reducir el riesgo de lesiones en los riñones, ofreciendo propiedades protectoras y contribuir favorablemente al control de la presión arterial. Los especialistas explicaron que el café actúa también como un diurético natural, ya que la cafeína bloquea la acción de la hormona antidiurética y estimula a los riñones a eliminar más líquidos del organismo, aumentando la frecuencia urinaria y favoreciendo la expulsión de toxinas. Sin embargo, los expertos advirtieron que el exceso de cafeína puede ocasionar efectos adversos como ansiedad, dolores de cabeza, taquicardia y deshidratación. Asimismo, señalaron que el café sin filtrar, como el preparado en prensa francesa, estaría relacionado con un ligero incremento del colesterol, mientras que las personas que padecen acidez o reflujo podrían experimentar un agravamiento de sus síntomas. A pesar de ello, el café continúa siendo una de las bebidas más consumidas en el mundo.

Sepa cómo tomar el café y las dosis recomendadas por los expertos para no sufrir las consecuencias en la salud

Especialistas en salud recomendaron un consumo moderado de entre tres y cuatro tazas de café al día para adultos sanos, cantidad que, según diversos estudios, no incrementa el riesgo de daño renal en personas sin antecedentes médicos relevantes. Sin embargo, advirtieron que quienes padecen hipertensión, hipotensión, baja densidad ósea o se encuentran en etapa de embarazo deben consultar previamente con un médico antes de incorporar esta bebida de manera habitual a su rutina diaria. Expertos de la Harvard Medical School también señalaron que el café puede contribuir a la hidratación diaria, especialmente durante temporadas de altas temperaturas. Sin embargo, alertaron sobre los riesgos asociados al consumo de preparaciones con exceso de azúcar, jarabes, cremas artificiales y otros aditivos, debido a que este tipo de combinaciones genera obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, factores que incrementan el riesgo de enfermedad renal crónica. Los especialistas coinciden que el café puede ser un aliado para la salud mientras se consuma con moderación, sin ingredientes innecesarios y tomando en cuenta las condiciones particulares de cada persona. El equilibrio continúa siendo la principal recomendación en la alimentación diaria.

La producción de café mueve millones de dólares en el mundo siendo fuente de ingresos para agricultores, empresarios y Estados

La producción de café continúa posicionándose como una de las actividades agrícolas más importantes del mundo, movilizando millones de toneladas cada año y generando empleo para millones de personas vinculadas al cultivo, procesamiento y exportación del grano. El café se cultiva principalmente en regiones tropicales, donde las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de plantaciones de alta calidad. Entre los mayores productores destacan Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, siendo Brasil el principal líder mundial desde hace varias décadas gracias a sus extensas áreas de cultivo y su gran capacidad exportadora. En América Latina también sobresalen Perú, Honduras y México, países donde la actividad cafetera representa una importante fuente de ingresos para miles de familias agricultoras. El proceso de producción comprende diversas etapas como el cultivo, la cosecha, el despulpado, el secado, el tostado y la comercialización, mientras que en muchas zonas rurales la recolección aún se realiza manualmente para seleccionar únicamente los granos maduros y garantizar una mejor calidad del producto final.