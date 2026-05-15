Por Redacción EC

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo debido a una combinación de factores culturales, sociales y físicos. Una de las principales razones es su contenido de cafeína, sustancia estimulante que ayuda a mantenerse despierto, mejorar la concentración y reducir la sensación de cansancio, por lo que muchas personas lo consumen al iniciar el día o durante jornadas de trabajo o estudio. Además, el café forma parte de la cultura y las tradiciones de numerosos países por tener un importante valor social y económico, ya sea por su producción o por las costumbres relacionadas con compartir una taza de café en reuniones familiares, laborales o de amistad. El café puede consumirse caliente, frío, dulce, amargo, con leche, chocolate o especias, lo que permite adaptarlo a distintos gustos y culturas. Bebidas como el expresso, cappuccino, latte o café pasado se han expandido a nivel internacional gracias a cafeterías y cadenas especializadas. Por lo que mueve millones de dólares y genera empleo para agricultores, exportadores y negocios de consumo en todo el mundo.