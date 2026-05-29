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Resumen

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(Foto: Freepik)
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Por Christian Silva

En la categoría Café, una de las marcas de la trasnacional Nestlé lidera el ranking de recordación del Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer. Se trata de Nescafé, la más mencionada por el 80% de los peruanos.

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