Le siguen Altomayo (68%), Kirma (51%) -también de Nestlé-, Cafetal (40%) y Juan Valdez (13%).

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Además, Nescafé lidera el ‘top of mind’ de la categoría, con un 33%, seguido por Altomayo (30%) y Cafetal (17%).

Alejandra Montoya, directora de Café, Bebidas y Culinarios de Nestlé Perú, señala que Nescafé se ha posicionado como una marca confiable, de tradición y con un sabor intenso que acompaña a las personas durante el día.

Por el lado de Kirma, sostiene, hay 60 años de presencia en el mercado, teniendo como características ser un producto cercano y accesible para las personas, además de ser reconocida por su rendimiento y sabor familiar.

“Esta [recordación] refleja la cercanía que ambas marcas han construido con los hogares peruanos a lo largo del tiempo. Ambas han logrado estar presentes en momentos cotidianos y relevantes para las familias, aunque desde roles distintos”, indica.

Por otro lado, Altomayo lidera la frecuencia de consumo (38%). Jorge Rubiños, gerente comercial de Arellano Consultoría, apunta que ello se traduce en una mayor preferencia, pues la marca es la favorita del 41% de los encuestados. .

Por su parte, Cafetal es tercera en consumo y preferencia, con un 10% en cada uno de estos indicadores.

José San Martín, gerente general de Romex, dueña de Cafetal, recuerda que la marca existe desde hace más de 60 años y es un referente en el café tostado peruano.

Añade, que cuentan con presentaciones para cada tipo de consumidor, como su reciente presentación de café instantáneo liofilizado (café premium deshidratado).

“Nuestro trabajo siempre ha buscado reforzar la imagen de que somos la marca con el café de verdad. Es una marca muy tradicional, en la que puedes confiar plenamente por su calidad y la homogeneidad del producto”, dice.

Consumo

De acuerdo con Rubiños, el Perú es un mercado “muy cafetero”, pues el 82% de personas consume este producto.

Es así que San Martín comenta que uno de los retos es competir con el segmento de bebidas calientes, dado que pueden haber distintas costumbres en las diversas zonas del país.

Un segmento potencial en el que puede aumentar el consumo de café es el de los jóvenes, indica. Y es que, por ejemplo, Cafetal tiene una alta recordación –con un 73%– en personas de 56 a 65 años, mientras que en jóvenes de 18 a 24 el porcentaje llega 23%.

San Martín considera que los jóvenes aprecian el café, y asegura que una categoría que se ha visto beneficiada por este grupo etario es el café de especialidad, que cuenta con otros métodos de preparación.

Por otra parte, Montoya señala que se observa una oportunidad para continuar desarrollando la categoría por su alta relevancia en la vida de los peruanos.

“Nuestro foco está en seguir construyendo el hábito de la primera taza de la mañana, abrir nuevas ocasiones de consumo y acercar propuestas que respondan a las tendencias del mercado, como experiencias más sensoriales y premium, así como el crecimiento del café frío”, expresa.

Con Kirma, uno de los focos es fortalecer la marca local y consolidar su volumen de consumo.