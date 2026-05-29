El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 —XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas—, los cuales establecen que la población del Perú alcanza los 34 millones 157 mil 732 habitantes. Durante la presentación de las cifras preliminares, Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, señaló que esta información será fundamental para actualizar el diagnóstico demográfico y social del país. Asimismo, destacó que los resultados servirán como base para la formulación de políticas públicas, la planificación del desarrollo nacional y la adopción de decisiones en áreas clave como salud, educación, empleo, vivienda y programas de protección social. En este contexto, basándonos en dicho censo, cuál es la edad promedio de la población peruana.

Esta es la edad promedio de la población peruana, según el último Censo Nacional del INEI

Los resultados censales también evidencian cambios importantes en la estructura demográfica del país. Entre 2017 y 2025, la edad promedio de los peruanos pasó de 32,0 a 34,2 años, una tendencia que confirma el progresivo envejecimiento de la población nacional.

Esta transformación responde, principalmente, a la reducción de la proporción de niños y adolescentes dentro de la población total, mientras que los grupos de adultos y personas mayores han ganado cada vez más participación. El fenómeno refleja una transición demográfica que viene modificando la composición etaria del país y plantea nuevos desafíos para sectores como salud, pensiones y cuidados de largo plazo.

Mujeres representan más del 50% de la población nacional

En cuanto a la distribución por sexo, los resultados muestran una ligera mayoría femenina en el país. La población de mujeres alcanza los 17 millones 292 mil 43 habitantes, mientras que los hombres suman 16 millones 865 mil 689 personas.

Estas cifras reflejan que las mujeres concentran el 50,6 % de la población nacional, frente al 49,4 % correspondiente a los varones. De esta manera, el panorama demográfico del Perú mantiene una leve predominancia femenina, una tendencia que también se observa en diversos países de la región.

Qué debes saber sobre el INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el organismo central y rector del Sistema Nacional de Estadística, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país.

Es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno, que cuenta con autonomía técnica y de gestión.

Misión

Su misión es producir y difundir información estadística oficial para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como para el proceso de toma de decisiones informadas por parte del sector público y la ciudadanía en general, garantizando pertinencia, calidad y oportunidad.

Visión

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