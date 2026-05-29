Por Kenyi Peña Andrade

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 —XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas—, los cuales establecen que la población del Perú alcanza los 34 millones 157 mil 732 habitantes. Durante la presentación de las cifras preliminares, Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, señaló que esta información será fundamental para actualizar el diagnóstico demográfico y social del país. Asimismo, destacó que los resultados servirán como base para la formulación de políticas públicas, la planificación del desarrollo nacional y la adopción de decisiones en áreas clave como salud, educación, empleo, vivienda y programas de protección social. En este contexto, basándonos en dicho censo, cuál es la edad promedio de la población peruana.