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Habla el MEF

El principal ministerio hereda un buen momento de la economía peruana, pero también riesgos considerables.

    Editorial El Comercio
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    (Foto: Andina).
    (Foto: Andina).

    Keiko Fujimori asume las riendas del país en un momento privilegiado para la economía nacional. La inversión privada lleva cuatro trimestres consecutivos con crecimientos interanuales de doble dígito, por primera vez desde el 2012 fuera del rebote pospandemia. Solo en el segundo trimestre de este año subió 17,6%. El IGV interno, un indicador muy cercano a la capacidad de consumo de las familias, creció 12,8% entre abril y julio. Muchas de estas y otras cifras recuerdan el inicio del superciclo de crecimiento de hace dos décadas.

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