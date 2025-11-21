El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reiteró que el tiempo para realizar el Censo en Línea está por agotarse, por lo que instó a todas las personas que no recibieron la visita de un censista a completar el formulario digital cuanto antes.

Aunque la mayoría del país ya cumplió con el proceso, aún hay zonas pendientes que podrían quedar fuera de los resultados oficiales si no participan a tiempo. Conoce cuándo vence el plazo y qué debes tener en cuenta para completar el formulario.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA COMPLETAR EL CENSO 2025 EN LÍNEA?

El INEI informó que la plataforma digital solo estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025, fecha en la que el sistema se cerrará definitivamente. Cumplido ese día, ya no se aceptarán nuevos registros, por lo que quienes no participaron durante las visitas presenciales deben completar el formulario en línea antes del cierre. La entidad explicó que alcanzar el 100% de cobertura depende de que estas personas cumplan con el proceso dentro del plazo establecido.

¿QUIÉNES DEBEN REALIZAR EL CENSO EN LÍNEA?

Esta modalidad está dirigida a quienes no fueron empadronados entre agosto y octubre durante el recorrido de los censistas. Esto incluye a inquilinos, compañeros de vivienda, personas extranjeras residentes y ciudadanos que no se encontraban en casa cuando se realizó la visita.

El INEI recalca que su participación es esencial para obtener información completa que permita diseñar políticas públicas ajustadas a las necesidades reales de la población.

Foto: Freepik

¿CÓMO SE ACCEDE AL FORMULARIO DEL CENSO DIGITAL?

Para iniciar el registro, los usuarios deben generar un Código Único de Vivienda (CUV) utilizando su DNI o Carné de Extranjería. Si no cuentan con este código, pueden obtenerlo ingresando un número de celular o un correo electrónico. Una vez generado el CUV, podrán abrir el formulario desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (computadora, laptop, celular o tableta), donde un integrante del hogar que maneje la información podrá responder por todos los residentes.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE SOLICITARÁ EN EL CUESTIONARIO?

El formulario abarca tres grandes bloques:

Vivienda: tipo y estado de construcción, materiales de paredes, techos y pisos, cantidad de habitaciones, acceso a luz, agua potable y desagüe, métodos de eliminación de residuos, abastecimiento de agua y presencia de electrodomésticos, vehículos y otros bienes.

tipo y estado de construcción, materiales de paredes, techos y pisos, cantidad de habitaciones, acceso a luz, agua potable y desagüe, métodos de eliminación de residuos, abastecimiento de agua y presencia de electrodomésticos, vehículos y otros bienes. Hogar: número de personas que viven en el hogar, parentescos, ausencias temporales por trabajo, estudio o enfermedad.

número de personas que viven en el hogar, parentescos, ausencias temporales por trabajo, estudio o enfermedad. Individual: datos personales como nombre, sexo, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento y antecedentes de residencia; nivel educativo, alfabetización, asistencia escolar, uso de internet y dispositivos tecnológicos; información económica y laboral (ocupación, tipo de actividad, condición de empleo, búsqueda de trabajo); datos de salud (tipo de seguro, centro médico habitual, en el caso de mujeres número de hijos nacidos vivos y edad al primer parto) y registro de discapacidades con su tipo y grado.

¿CUÁNTO DEMORA COMPLETAR EL CENSO EN LÍNEA?

El proceso toma en promedio 30 minutos, siempre que se cuente con el documento de identidad y los datos de todos los miembros del hogar. El formulario está diseñado para ser sencillo y seguro, facilitando que cualquier informante calificado lo llene sin complicaciones. El INEI recalca que este trámite constituye un deber cívico, pues los datos obtenidos determinarán la distribución de servicios y recursos en los próximos años.

(Foto GEC Archivo) / Leandro Britto

¿DÓNDE PUEDO OBTENER AYUDA PARA COMPLETAR EL CENSO?

El INEI habilitó la Central Telefónica de los Censos Nacionales 2025 para resolver consultas. La atención es continua de lunes a domingo, entre las 7:30 a. m. y 8:30 p. m., a través de los números (01) 743 5331 y 0800 70225. Aquí los ciudadanos pueden recibir orientación sobre el ingreso a la plataforma y los pasos para llenar el formulario correctamente.