Un joven censista del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), identificado como Larry Joel Contreras Cenepo, de 34 años, fue asesinado dentro de su vivienda, ubicada en el jirón Pajatén, cuando cumplía su descanso luego de trabajar varias jornadas en el Censo 2025. Según fuentes policiales, el cuerpo presentaba varias heridas punzo cortantes.

El coronel PNP Robert Cruzado, jefe de la Divincri de Tarapoto, indicó que en el lugar se detuvo a dos personas, una de ellas un menor de 17 años de iniciales S.D.A.H y la otra que responde al nombre de Junior Carrillo de 34 años. Ambos se encuentran bajo investigación por la Fiscalía.

Cruzado apuntó que el tipo de lesiones son hematomas, punzo cortantes, que serán analizadas por el médico legista, quien dará mayores luces sobre el crimen. El caso ya es investigado por la División de Investigación Criminal en Tarapoto.

Una de las hipótesis del asesinato de Contreras Cenepo, quien cursaba el noveno ciclo en una universidad local, es que el motivo habría sido pasional y bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Vecinos y amigos acudieron a la vivienda consternados al conocer el fallecimiento del censista. “Era un muy buena amigo. Ayer, fue la última vez que conversé con él sobre la carrera en la universidad (contabilidad). No sabemos exactamente cómo llegó acá pues vivía en otro lado”, dijo una de sus amigas.

INEI se pronuncia

A través de un comunicado en sus canales digitales, el INEI expresó sus más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, y se unen a su dolor en este difícil momento.

“Por respeto a la privacidad de nuestro colaborador y en cumplimiento de las normativas legales vigentes, no se ofrecerán más detalles hasta que así lo determinen las instancias correspondientes”, resalta el escrito.