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Resumen

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Luego de crecer 3,56% en julio, la economía peruana mantendría su dinamismo durante el segundo semestre apoyada en la construcción, el comercio y los servicios. Macroconsult y el Instituto Peruano de Economía (IPE) coinciden en que estos sectores compensarán parcialmente las caídas del agro, la pesca y la manufactura, actividades que ya reflejan los efectos del fenómeno de El Niño.

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