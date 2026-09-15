Durante el trimestre analizado, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en S/2.308.4, monto superior en 2,6% (S/58,8). Foto: INEI.
Durante el trimestre analizado, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en S/2.308.4, monto superior en 2,6% (S/58,8). Foto: INEI.
Por Redacción EC

En el trimestre móvil junio-julio-agosto 2026, la población ocupada de Lima Metropolitana llegó a 5 millones 964 mil 900 personas y en comparación con similar periodo del año anterior, presentó un aumento de 6,1% (343 mil personas), así lo dio a conocer el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores.

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