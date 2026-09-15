En el trimestre móvil junio-julio-agosto 2026, la población ocupada de Lima Metropolitana llegó a 5 millones 964 mil 900 personas y en comparación con similar periodo del año anterior, presentó un aumento de 6,1% (343 mil personas), así lo dio a conocer el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores.

Precisó que, de este total, el 54,2% (3.233.000) son hombres y el 45,8% (2.731.900) mujeres. También explicó que la población ocupada femenina se incrementó 6,7% (172.400) y la masculina 5,6% (170.600), en comparación al igual trimestre del año 2025, según el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Aumentó el empleo en la población ocupada d 45 y más años en 11,9%

Al comparar el trimestre de análisis con similar periodo del año 2025, la población ocupada de 45 y más años de edad creció en 11,9% (264.600), seguido de la población de 25 a 44 años en 2,6% (70.400) y en el grupo de 14 a 24 años de edad en 1,2% (7.800), con relación a igual periodo del año anterior.

Los sectores de Construcción y Servicios lideraron la creación de empleo

En el trimestre de análisis, la población ocupada aumentó en Construcción en 9,9% (38.900), Servicios en 7,8% (242.100) y Comercio en 5,3% (66.700), sin embargo, en Manufactura se redujo en 0,4% (-3,300).

Empleo en empresas de 51 y más trabajadores subió en 11,3%

Entre los meses de junio y agosto de 2026, la población ocupada aumentó en las empresas de 51 y más trabajadores en 11,3% (181.300), seguido de los establecimientos de 11 a 50 trabajadores en 5,9% (41.800) y en las unidades económicas de 1 a 10 trabajadores en 3,6% (119.900), respecto a similar trimestre del año anterior.

Tasa de desempleo de Lima Metropolitana fue de 4,8%

En el trimestre de estudio, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 4,8%, cifra inferior en 1,2 puntos porcentuales, al registrado en similar periodo del año anterior (6,0%). En cifras absolutas se estima que 301.000 personas buscaron un empleo activamente en la ciudad capital.

En 2,6% se incrementó el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo

Durante el trimestre analizado, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en S/2.308.4, monto superior en 2,6% (S/58,8), al compararlo con lo registrado en igual trimestre del año anterior.

El ingreso promedio mensual de los hombres fue de S/2.585.4 soles y el de las mujeres S/1.976.3 soles. Así, las mujeres ganan el 76,4% del ingreso de los hombres. Y al compararlo con igual trimestre móvil del año anterior, el ingreso promedio de las mujeres aumentó en 5,3% (S/98,7) y el de los hombres en 1,3% (S/32,0).

Mayor crecimiento del ingreso promedio mensual se dio en la población de 14 a 24 años

En el periodo junio-agosto de 2026, el ingreso se incrementó en 5,9% (76,3 soles) en el grupo de 14 a 24 años de edad, en 5,4% (S/125,8) entre la población de 25 a 44 años; en tanto, disminuyó en 1,4% (-34,7 soles) entre los adultos de 45 y más años.

En 10,6% subió el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en la actividad de Construcción

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo aumentó entre los ocupados que realizan actividades en el sector Construcción en 10,6% (S/257,9), en Servicios 3,3% (S/79,3) y Comercio en 3,0% (S/55,5); mientras que en Manufactura bajó en 5,1% (-113,1 soles).