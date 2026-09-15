Vinelli destacó la disponibilidad de Rubio ante el pedido de Fujimori, y la posibilidad de poder entablar un proceso de negociación con Estados Unidos. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Vinelli destacó la disponibilidad de Rubio ante el pedido de Fujimori, y la posibilidad de poder entablar un proceso de negociación con Estados Unidos. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, confirmó, en Siempre a las Ocho, programa de YouTube de El Comercio, que habrá una reunión entre Mincetur y Estados Unidos para poder evaluar los aranceles impuestos a las exportaciones peruanas.

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