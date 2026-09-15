El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, confirmó, en Siempre a las Ocho, programa de YouTube de El Comercio, que habrá una reunión entre Mincetur y Estados Unidos para poder evaluar los aranceles impuestos a las exportaciones peruanas.

Vinelli recordó que en una reunión entre la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se abordó el tema de los aranceles y su impacto en las exportaciones agrícolas y textiles.

El titular del Midagri advirtió que los aranceles impuestos pueden generar desempleo. En ese sentido, señaló, que si bien, Rubio no ve directamente el tema, propiciará una reunión entre ambos países para evaluar la medida.

“Sí, se conversó. Yo participé de la reunión que tuvo la presidenta con el secretario de Estado (Marco Rubio). Se le expresó que teníamos la preocupación por el tema de los aranceles, porque está afectando nuestras exportaciones agrícolas, también las textiles, las de otros sectores y que finalmente eso podría terminar generando desempleo, porque al reducirse nuestra exportación las empresas ya no contratan personas para poder seguir trabajando. Él nos respondió diciendo que no ve esa cartera directamente, sin embargo, en los próximos días va a propiciar una reunión entre el ministro de Comercio Exterior de Perú y el de Estados Unidos, para que puedan conversar sobre este tema”, sostuvo.

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Vinelli destacó la disponibilidad de Rubio ante el pedido de Fujimori, y la posibilidad de poder entablar un proceso de negociación con Estados Unidos.

“La presidenta lo manifestó en la reunión y él estuvo muy abierto y escuchó atento al pedido que se hizo. Esas son muestras de que nosotros estamos tratando de resolver diferentes problemas y como en este en específico, se conversa directamente con el país correspondiente, Estados Unidos, para que ellos nos den la apertura necesaria y poder entablar ya este proceso de negociación. Entonces, así como eso, también tenemos el tema de la Unión Europea, tenemos el tema de Asia, y se va conversando y se está tratando de resolver todos los problemas que vamos encontrando en el camino”, finalizó.