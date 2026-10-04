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Minería: ¿de qué sirve tanto, si no lo vamos a usar?

“La pregunta ya no es cuánto potencial minero tiene el Perú. La evidencia demuestra que tenemos de sobra. La verdadera pregunta es si tomaremos la decisión de aprovecharlo”.

    Carlos Rodríguez Summers
    Por

    Socio Líder Tax Advisory, Legal & Mining KPMG en el Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú posee una de las mayores riquezas mineras del planeta. Somos ‘big players’ en cobre, plata, zinc y oro, con una cartera de proyectos superior a los US$64.000 millones, reservas que nos ubican entre los líderes mundiales y una demanda internacional que seguirá creciendo, impulsada por la transición energética, la digitalización y la necesidad de minerales críticos para las próximas décadas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.