Minería: ¿de qué sirve tanto, si no lo vamos a usar?

El Perú posee una de las mayores riquezas mineras del planeta. Somos ‘big players’ en cobre, plata, zinc y oro, con una cartera de proyectos superior a los US$64.000 millones, reservas que nos ubican entre los líderes mundiales y una demanda internacional que seguirá creciendo, impulsada por la transición energética, la digitalización y la necesidad de minerales críticos para las próximas décadas.

Sin embargo, frente a esa realidad, surge una pregunta tan simple como incómoda: ¿para qué tenemos tanto, si no lo vamos a usar?

La minería es el principal motor económico del país. Genera alrededor del 70% de nuestras exportaciones, aporta una porción significativa de la recaudación tributaria y constituye una fuente fundamental de empleo directo e indirecto.

Paradójicamente, mientras el mundo demanda más minerales y el Perú cuenta con las condiciones geológicas para responder a esa demanda, seguimos enfrentando obstáculos que nosotros mismos hemos construido. La minería ilegal continúa expandiéndose bajo esquemas que han demostrado ser insuficientes para promover una verdadera formalización. Los proyectos de inversión deben navegar una compleja red de autorizaciones y procedimientos que pueden tardar años en completarse. La conflictividad social, la incertidumbre regulatoria y la creciente diversidad de criterios administrativos tampoco contribuyen a fortalecer la confianza de quienes evalúan invertir en el país.

Durante años, nuestra extraordinaria geología fue suficiente para compensar muchas de estas deficiencias. El inversionista estaba dispuesto a asumir mayores riesgos porque el potencial del Perú era simplemente excepcional. Pero ese escenario está cambiando.

La competencia regional ya tomó nota de la oportunidad. Argentina viene impulsando agresivamente la atracción de capitales a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece condiciones especialmente diseñadas para atraer proyectos de largo plazo. De otro lado, en Colombia ya se están planteando diversos debates sobre la implementación de mecanismos orientados a mejorar su atractivo para la inversión, y en Chile ya hay disposiciones pendientes de promulgación. Estos países han entendido algo fundamental: en un mundo donde el capital es global, los recursos naturales por sí solos ya no son suficientes.

Las grandes inversiones comparan jurisdicciones, evalúan riesgos, analizan estabilidad y buscan predictibilidad. Compiten los recursos, pero también compiten las reglas, la institucionalidad y la capacidad de ejecución.

Y es precisamente allí donde debemos encender las alertas. Porque mientras otros países construyen incentivos, simplifican procesos y envían señales claras al mercado, nosotros seguimos generando espacios de incertidumbre que erosionan gradualmente nuestra competitividad. Cuando un inversionista percibe falta de predictibilidad, decisiones administrativas inconsistentes o reglas cuya interpretación cambia constantemente, la confianza se deteriora. Y cuando ello ocurre, la inversión encuentra otros destinos.

Por ello, resultó especialmente relevante y alentador escuchar recientemente al titular del Minem señalar que el Perú debe recuperar tasas de crecimiento cercanas al 6%, y reconocer que para ello no existe una ruta realista que no contemple al sector minero como protagonista, consolidado como una industria competitiva y capaz de atraer nuevas inversiones.

Aún estamos a tiempo. Existen señales que apuntan en la dirección correcta: iniciativas de simplificación regulatoria, impulso a la exploración, fortalecimiento de la seguridad jurídica, optimización de permisos, promoción de nuevas inversiones y modernización del marco normativo. Son medidas necesarias y largamente esperadas.

Pero la velocidad importa. La oportunidad que hoy tenemos no permanecerá abierta indefinidamente. El mundo seguirá necesitando minerales, pero los inversionistas no esperarán eternamente al Perú.

Si realmente aspiramos a convertir nuestro potencial en crecimiento, empleo, infraestructura y desarrollo, debemos actuar con sentido de urgencia. Porque disponer de recursos extraordinarios y no ser capaces de transformarlos en bienestar colectivo sería, quizás, el mayor contrasentido económico.

La pregunta ya no es cuánto potencial minero tiene el Perú. La evidencia demuestra que tenemos de sobra. La verdadera pregunta es si tomaremos la decisión de aprovecharlo.