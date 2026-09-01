¿Cuál es el precio del GLP, GNV, diésel y gasolina en el Perú para hoy? Revisa costo de los combustibles en plataforma FACILITO | Foto: Pexels
¿Cuál es el precio del GLP, GNV, diésel y gasolina en el Perú para hoy? Revisa costo de los combustibles en plataforma FACILITO | Foto: Pexels
Por Redacción EC

La inflación anual, que se mide por el Índice de precios al Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana, aumentó 4,4% en agosto, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A nivel nacional, la inflación en los últimos 12 meses ha sido de 4,06%.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.