La inflación anual, que se mide por el Índice de precios al Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana, aumentó 4,4% en agosto, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A nivel nacional, la inflación en los últimos 12 meses ha sido de 4,06%.

En base al reporte de INEI, se trata de su tercera aceleración consecutiva y alcanza su nivel más alto desde el mes de septiembre del 2023. En ese entonces, la inflación anual llegó a 5,04% en agosto.

Si vemos la variación acumulada al octavo mes del año en la capital, la inflación llegó a 4,16%, mientras que a nivel nacional es de 3,86%.

Con estas cifras, la inflación sale del rango meta recomendado por el Banco Central de Reserva (BCR) de entre 1% y 3%, con lo que se asienta la aceleración que se viene dando, sobre todo desde marzo de este año.

Este resultado se explica, principalmente, por el alza de precios en las divisiones de consumo como alojamientos, aguas, electricidad y gas, debido al incremento a partir del 4 de agosto. Y, por supuesto, del transporte, por el alza del precio de los combustibles ((gasohol y petróleo).

¿Se mantendrá? De acuerdo al BCR, en sus última estimaciones apuntó que la inflación anual podría cerrar en 3,8% este año y retornar al rango meta en el 2027.

¿Cuál fue el resultado mensual en agosto?

En el índice de precios mensual se dio una ligera subida de 0,07%. Si bien el alza de explica por el alza de precios en las divisiones de consumo como alojamientos, aguas, electricidad y gas, debido al incremento que se dio en el mes y también al alza de precios del gasohol y el petróleo, también bajaron los precios de los pasajes aéreos internacional y nacional, y el pasaje en ómnibus interprovincial (normalización de los precios después de las fiestas patrias).

¿Cuánto se incrementaron los precios en estos sectores? En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, se indica que las divisiones de consumo que influenciaron en el resultado del mes fueron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,87%), Transporte (0,28%).

Ilustración: Giovanni Tazza

El aumento de precios en Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles se sustenta en el alza en el precio del consumo de electricidad residencial (4,0%) debido al nuevo pliego tarifario a partir del 4 de agosto de 2026; no obstante, se redujo el precio del gas propano doméstico (-0,7%).

En la división de Transporte se elevaron los precios de los combustibles para vehículos (7,7%) como el petróleo diésel (11,5%) y gasohol (8,4%); en tanto que, se redujo el precio del gas licuado de petróleo vehicular (-2,2%); también, aumentó el precio de transporte de pasajeros por carretera (0,2%) debido al incremento en el precio del pasaje en taxi (0,8%); atenuado por la disminución del pasaje en ómnibus interprovincial (-10,4%). Por otro lado, se contrajeron los precios del transporte aéreo de pasajeros (-8,7%) debido a los menores precios del pasaje aéreo internacional (-9,2%) y nacional (-7,6%).

Además, influyó la división Restaurantes y hoteles por los mayores precios del desayuno, ceviche, menú en restaurantes, bebidas calientes, cerveza blanca y jugo de frutas. En detalle, el aumento de precios en Restaurantes y hoteles se debió principalmente a los mayores precios del servicio de bebidas en restaurantes y locales similares (0,6%) como cerveza servida (1,0%), bebidas calientes (0,5%) y jugo de frutas licuado (0,4%); y el servicio de comida en restaurantes y locales similares (0,2%) como carne a la parrilla (0,5%), ceviche (0,3%) y menú en restaurantes (0,2%).

Por otro lado, también disminuyeron los precios de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, influenciados por la reducción en el precio del pollo eviscerado y sus cortes; frutas como arándanos, mango, papaya, naranja de jugo, fresa y mandarina; tubérculos como papa blanca y papa color.

Mientras que, por el contrario, subieron los precios de pescados (bonito, jurel, caballa, por menor abastecimiento), hortalizas y legumbres como cebolla de cabeza, cebolla china, ají amarillo escabeche, choclo y tomate.

San Pedro y San Pablo: comerciantes del mercado El Palomar regalan más de mil platos de pescados y mariscos (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La reducción de precios en Alimentos y bebidas no alcohólicas se explica por la reducción en el precio de la carne (-3,3%) como pollo eviscerado (-8,4%) y cortes de pollo: pierna (-4,4%), pechuga (-4,1%) y alas (-3,9%); también, frutas (-2,2%) como arándanos (-20,3%), mango (-10,3%), papaya (-8,5%), naranja de jugo (-6,1%), fresa (-4,8%), plátano de seda (-2,3%) y mandarina (-2,2%); y leche, queso y huevos (-0,2%) como huevos de gallina (-0,4%).

Por el contrario, aumentaron los precios de pescados y mariscos (5,0%) como bonito (13,7%), merluza (7,6%) y jurel (4,7%); otros productos alimenticios (0,7%) tales como ají amarillo molido (28,6%) y ají rocoto molido (9,4%); aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres (0,5%) como bebidas gaseosas (0,5%); y las hortalizas, legumbres incluyen papas y otros tubérculos (0,2%) tales como cebolla china (13,9%), ají amarillo escabeche (12,2%), ají pimiento (10,9%), choclo (9,2%),cebolla de cabeza (2,6%) y tomate (1,7%); en tanto que, bajaron los precios de lechuga (-8,8%), papa blanca (-3,3%), zanahoria (-2,5%) y papa color (-1,7%).

En resumen, durante el mes de agosto de 2026, de los 586 productos que conforman la canasta familiar, 305 aumentaron de precio, 127 bajaron y 154 mantuvieron sus precios.

Variación de los precios por ciudades

En agosto de 2026, 24 de las 26 ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor registraron incremento de precios, destacando: Puerto Maldonado (0,99%), Pucallpa (0,87%), Puno (0,82%), Abancay y Huaraz (0,78% cada uno); no obstante, bajaron los precios en Huánuco (-0,06%) y Tumbes (-0,01%).

En tanto, los precios al por mayor a nivel nacional subieron 1,22% relación al mes anterior, influenciado por el alza de los productos de origen nacional.

De otro lado, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana creció 0,21% en agosto de 2026 en comparación con el mes anterior, con incrementos en ocho de los diez grupos que conforman este indicador. Entre los grupos que incidieron en el resultado destacaron Suministros eléctricos (cables para energía, cables telefónicos, cables de uso general y cables para instalaciones fijas); Estructuras de concreto (concreto premezclado, planchas planas de fibra y planchas de yeso); Maderas (roble, tornillo, cachimbo y triplay); y Mayólicas y mosaicos (revestimientos para pared y piso).