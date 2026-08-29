icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Puedo tener 10, 20 millones en mi propiedad y ¿cuál es el problema?”. Así responde Óscar Cabrera consultado por este Diario por la distancia entre lo que reportó de ingresos al JNE –un aproximado de S/6.630 al mes– y lo que posee: una cartera de 16 inmuebles que pasan los S/2,9 millones. El exfiscal y candidato por Avanza País al Gobierno Regional (GORE) de San Martín tiene dos investigaciones abiertas por presunto lavado de activos, además de otros casos por proxenetismo y fraude.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.