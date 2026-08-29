“Puedo tener 10, 20 millones en mi propiedad y ¿cuál es el problema?”. Así responde Óscar Cabrera consultado por este Diario por la distancia entre lo que reportó de ingresos al JNE –un aproximado de S/6.630 al mes– y lo que posee: una cartera de 16 inmuebles que pasan los S/2,9 millones. El exfiscal y candidato por Avanza País al Gobierno Regional (GORE) de San Martín tiene dos investigaciones abiertas por presunto lavado de activos, además de otros casos por proxenetismo y fraude.

Tiene 16 inmuebles por 13 millones de soles, además de procesos por lavado y proxenetismo. Postula en San Martín con el partido Avanza País.

La carpeta recae en el Caso N° 028-2023, que ha sido derivado a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Martín. Aunque el candidato indica que los procesos se abrieron por presión de sus enemigos políticos, Cabrera tiene una segunda investigación activa por el mismo delito.

Su hija también se encuentra involucrada en el caso por poseer cuatro propiedades a su nombre a pesar de su breve experiencia laboral como abogada. El candidato indica que esto se da porque algunos de sus clientes del despacho le pagan con terrenos y él coordina que sean registrados a nombre de ella.

Cabrera fue designado como asesor de confianza en el gabinete presidencial de Pedro Castillo.

“Yo soy abogado penalista, tenemos casos, ¿no? Entonces me dicen, señor Cabrera, mira, no puedo pagarle a usted, le voy a pagar con tres, cuatro, cinco lotes. Ya, correcto, (les digo) póngale el nombre de mi hija. Mi hija tenía, no sé, cuatro o cinco lotes, pero son lotes que cuestan 8.000 soles, 6.000 soles”, señala.

El caso de lavado de activos involucraba, además, a su hermano, a quien se lo acusó de tener más de 400 propiedades. Al respecto, el candidato asegura que eso se trató de un error, ya que solo posee un terreno dividido para ser lotizado.

Proxenetismo

Hay un expediente especialmente sensible en el historial de Cabrera. En el Caso N° 560-2013, registrado el 8 de marzo del 2013, se le imputa el delito de “proxenetismo de menor de 18 años”.

Según el portal oficial del Ministerio Público, el proceso se encuentra con acusación fiscal del 14 de enero del 2014. Consultado por este Diario, Cabrera señala que nace de un pasado caso en su contra por fraude procesal.

El candidato al Gobierno Regional de San Martín fue investigado por lavado de activos.

Afirma que se le imputó el delito por la venganza de un fiscal “mal perdedor” a quien identifica como Luis Sagástegui Jáuregui. Cabrera señala que pidió formalmente a través de su estudio de abogados la corrección del registro el 23 de abril del 2018, pero a la fecha esto no se ha dado.

Asesor castillista

Cabrera no es nuevo en política. En el 2018 postuló a gobernador con Fuerza Popular y abandonó la carrera a mitad de camino. Tres años después, estuvo muy ligado al gobierno castillista.

Fue designado por Pedro Castillo asesor técnico del gabinete de la presidencia. Pero duró poco. Un reportaje reveló que, mientras era funcionario de confianza de Castillo, participaba en actos partidarios junto a la entonces congresista Patricia Chirinos.

En el 2022 postuló nuevamente al GORE San Martín, y quedó en segundo lugar. Aldo Borrero, presidente de Avanza País, aseguró que el partido no conocía los procesos del candidato pero sostiene que en política “surgen un montón de denuncias”.

Borrero también justificó la cercana relación entre Cabrera y Pedro Castillo. “Castillo ha sido peón en la chacra de su papá o de su abuelo. Se conocen desde que eran niños”, dijo.