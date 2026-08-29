Paulo Londra vuelve a Perú para protagonizar uno de los conciertos más importantes de su carrera y reencontrarse con un país que guarda un significado especial para él. Durante su reciente estadía en nuestro país, el cantante argentino visitó el programa de streaming ‘Habla Good’, del canal digital Todo Good, donde conversó sobre distintos aspectos de su vida personal, su carrera y esta nueva etapa musical que atraviesa. Durante la charla surgió un recuerdo de su infancia que sorprendió por la particular conexión que mantiene con nuestro país desde mucho antes de alcanzar la fama y convertirse en uno de los artistas urbanos más reconocidos de Latinoamérica. Descubre qué confesó el artista sobre su llegada a Perú y por qué Lima ocupa un lugar especial en su historia personal.

¿QUÉ VÍNCULO TIENE PAULO LONDRA CON EL PERÚ?

La conexión de Londra con el Perú se remonta a sus primeros meses de vida. Cuando tenía apenas once meses, su padre, quien trabajaba como gendarme, fue enviado al país por motivos laborales. La familia se instaló temporalmente en Lima y el cantante conserva un recuerdo particular de aquella etapa: aprendió a caminar en Miraflores.

“Mi papá era gendarme, ahora ya está jubilado. Hay veces que te mandan un año a trabajar en otro lugar. Le tocó acá a Perú. Nosotros andábamos por Miraflores. Y aprendí a caminar acá a los once meses”, relató en el programa ‘Habla Good’.

Para este regreso al Perú, el artista estuvo acompañado por su novia, su madre y su hija. La presencia de su familia hizo que la visita tuviera un significado aún más especial. Su madre incluso reaccionó emocionada al recordar la coincidencia entre aquel viaje de infancia y el presente de su hijo.

“No puedo creer que estamos acá en Perú y con tu hija, con tu tercera hija y haciendo tu estadio”, le dijo su madre, según contó Londra.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE SU PADRE EN SU MÚSICA?

El padre del cantante también tiene una participación importante en su proceso creativo, aunque desde una posición bastante exigente. Londra explicó que forma parte del reducido grupo de personas a las que les muestra sus canciones antes de publicarlas, junto con su novia, sus amigos más cercanos y sus padres.

“Yo le puedo mostrar un tema a mi viejo, que mi viejo me va a estar así, me dice: ‘No, esto es una mier**’”, contó entre risas. Lejos de tomarlo como algo negativo, el argentino considera que esa franqueza lo ayuda a mejorar y evita que quienes lo rodean simplemente aprueben todo lo que hace.

¿CÓMO LLEGÓ DE ESTUDIAR DERECHO A LA MÚSICA?

Antes de consolidarse como cantante, Londra cursaba la carrera de Abogacía en Córdoba. Sin embargo, el crecimiento de sus primeras canciones comenzó a quitarle tiempo para continuar con sus estudios.

“Yo la dejé porque se me empezó a dar bien con ‘Relax’”, explicó. El tema, publicado en 2017, fue seguido por ‘Confiado y tranquilo’ y ‘Me tiene mal’, canción que terminó de marcar su decisión de apostar por la música.

Paulo Londra. (Foto: Captura de video / "Habla Good")

¿POR QUÉ SU PRESENTACIÓN EN LIMA ES HISTÓRICA?

El concierto del 29 de agosto en el Estadio Nacional representa un hito para Londra, pues será su primer show en un estadio con entradas agotadas. Más de 40.000 personas asistirán al evento, cuyas localidades se vendieron rápidamente desde la preventa de febrero, según informa Infobae.

“Va a ser mi primer estadio y sold out. Somos una banda, va a ser una banda de gente y nada, estoy muy ansioso”, expresó el cantante. El argentino ya había conseguido llenar el Costa 21 durante su visita de 2025. Ahora, su regreso al país donde aprendió a caminar coincide con una nueva etapa profesional, marcada por su próximo álbum y el lanzamiento de ‘Me asfixia la ciudad’.

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