Por Redacción EC

Paulo Londra vuelve a Perú para protagonizar uno de los conciertos más importantes de su carrera y reencontrarse con un país que guarda un significado especial para él. Durante su reciente estadía en nuestro país, el cantante argentino visitó el programa de streaming ‘Habla Good’, del canal digital Todo Good, donde conversó sobre distintos aspectos de su vida personal, su carrera y esta nueva etapa musical que atraviesa. Durante la charla surgió un recuerdo de su infancia que sorprendió por la particular conexión que mantiene con nuestro país desde mucho antes de alcanzar la fama y convertirse en uno de los artistas urbanos más reconocidos de Latinoamérica. Descubre qué confesó el artista sobre su llegada a Perú y por qué Lima ocupa un lugar especial en su historia personal.

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