Paulo Londra confirmó su regreso a Perú para un concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Paulo Londra anunció su regreso a Perú, pero esta vez para un concierto en el Estadio Nacional de Lima, programado para el sábado 29 de agosto. La preventa de entradas se realizará el 20 y 21 de febrero desde las 10 a.m. en Teleticket, con 15% de descuento para clientes Interbank.

