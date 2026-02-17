Paulo Londra confirmó su regreso a Perú para un concierto en el Estadio Nacional

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Paulo Londra anunció su regreso a Perú, pero esta vez para un concierto en el Estadio Nacional de Lima, programado para el sábado 29 de agosto. La preventa de entradas se realizará el 20 y 21 de febrero desde las 10 a.m. en Teleticket, con 15% de descuento para clientes Interbank.
