Paulo Londra anunció su regreso a Perú, pero esta vez para un concierto en el Estadio Nacional de Lima, programado para el sábado 29 de agosto. La preventa de entradas se realizará el 20 y 21 de febrero desde las 10 a.m. en Teleticket, con 15% de descuento para clientes Interbank.

El show forma parte de su nueva gira en la que el artista ampliará su presencia global con presentaciones en varios países. Entre ellas destacan su participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Lollapalooza Argentina, además de fechas en México, Colombia, Chile y Paraguay.

Desde su irrupción en la escena urbana, Londra se convirtió en un fenómeno con éxitos como “Adán y Eva”, “Tal Vez”, “Nena Maldición”, entre otros destacados temas.

Paulo Londra confirmó su regreso a Perú para un concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram)

El concierto en Lima será un recorrido por sus mayores hits y su etapa actual, en la que el músico busca reafirmar su identidad artística tras varios años de evolución musical.

Para el público peruano, la presentación representa un reencuentro esperado desde hace años, pero ahora en el principal escenario del país.

Las entradas estarán disponibles en preventa el 20 y 21 de febrero desde las 10 a.m. vía Teleticket, con descuento exclusivo Interbank, mientras que la venta general se habilitará posteriormente.