Nació en Japón, pero canta valses de Chabuca Granda: Mio Matsuda y su alma de criolla

Mio Matsuda, captada antes de un ensayo para su próximo show en Cocodrilo Verde, en Lima.
/ EDUARDO CAVERO SIBILLE
Por Alfonso Rivadeneyra García

Su español es el suficiente para mantener una conversación, pero es en la música donde saca todo su potencial. Mio Matsuda (1979) nació en la prefectura de Akita, al norte de Japón, pero la encontramos en Lima estos días. Su camino la llevó a la música criolla peruana, a las obras de Arturo ‘El Zambo’ Cavero, de Chabuca Granda; su último lanzamiento es una versión de “Paracutá” de Chabuca, cantada en japonés y en español, grabada junto al maestro de la guitarra Santiago ‘Coco’ Linares. Ella cantará en Lima la próxima semana como parte del recital “Criolla del mundo”.

