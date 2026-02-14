Estadounidenses creen que Bad Bunny los representa mejor que Donald Trump, según una encuesta

Escuchar
Bad Bunny ha mostrado su rechazo ante las políticas migratorias de la Administración del presidente de los Estados Unidos | Foto: EFE / Composición EC
Por Agencia EFE

Más estadounidenses consideran que el artista puertorriqueño Bad Bunny representa mejor a Estados Unidos que el presidente, Donald Trump, según una encuesta divulgada este viernes por Yahoo y la consultora YouGov.

