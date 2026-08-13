Carolina Ramírez volverá a dar vida a ‘Yeimy Montoya’ durante “La Reina del Flow en Concierto”, que llegará a Lima el próximo 12 de septiembre en Costa 21. (Foto: Difusión)
Carolina Ramírez volverá a dar vida a ‘Yeimy Montoya’ durante “La Reina del Flow en Concierto”, que llegará a Lima el próximo 12 de septiembre en Costa 21. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Luego de conquistar España con más de 120,000 asistentes, “La Reina del Flow en Concierto llegará a Perú con una noticia que entusiasma a los seguidores de la exitosa serie: Carolina Ramírez volverá a ponerse en la piel de ‘Yeimy Montoya’. La actriz tendrá una participación especial en el espectáculo, que se presentará en Lima el próximo 12 de septiembre en Costa 21.

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