Luego de conquistar España con más de 120,000 asistentes, “La Reina del Flow en Concierto” llegará a Perú con una noticia que entusiasma a los seguidores de la exitosa serie: Carolina Ramírez volverá a ponerse en la piel de ‘Yeimy Montoya’. La actriz tendrá una participación especial en el espectáculo, que se presentará en Lima el próximo 12 de septiembre en Costa 21.

El regreso de Carolina Ramírez representa uno de los momentos más esperados para los fanáticos de “La Reina del Flow”, producción que se convirtió en un fenómeno internacional gracias a su historia, sus personajes y una banda sonora marcada por la música urbana.

Después de dedicar los últimos meses a una nueva etapa personal como madre, la actriz decidió hacer un espacio en su agenda para reencontrarse con el público que ha acompañado a ‘Yeimy Montoya’ a lo largo de los años.

“La Reina del Flow” llegará por primera vez al Perú en formato concierto. (Foto: Disfusión)

Con esta participación, “La Reina del Flow en Concierto” suma un atractivo especial a una propuesta que combina música, actuación y una puesta en escena inspirada en el universo de la ficción. El espectáculo busca trasladar al escenario la energía de la serie y ofrecer una experiencia que permita a los seguidores revivir algunos de los momentos más recordados de esta historia.

La producción del concierto está a cargo de Showbizz y Masterlive, y promete una noche cargada de música urbana, personajes y momentos especiales. Además, la organización adelantó que a lo largo de la gira se revelarán nuevas sorpresas, por lo que cada presentación tendrá elementos pensados para conectar de manera diferente con el público.

El espectáculo forma parte de la gira latinoamericana organizada por Caracol Televisión y Fenix Entertainment, que busca llevar la experiencia a distintos países de la región. En el caso de Perú, se espera que la convocatoria sea masiva, considerando el impacto que la ficción tuvo en la audiencia desde su estreno en Netflix.

A lo largo de la temporada 3 de la serie colombiana "La reina del flow", las estrellas Alisson Joan, Carolina Ramírez y Carlos Torres se lucen como las protagonistas de la historia (Foto: Caracol Televisión / Netflix)

El show se llevará a cabo el 12 de septiembre en Costa 21, donde los fanáticos podrán encontrarse nuevamente con el universo musical de “La Reina del Flow” y con uno de sus personajes más queridos. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.