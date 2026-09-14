Dolly Parton recibirá un merecido homenaje durante la ceremonia de los premios Emmy 2026. (Foto: @dollyparton)
Dolly Parton recibirá un merecido homenaje durante la ceremonia de los premios Emmy 2026. (Foto: @dollyparton)
Por Redacción EC

La gala de entrega de los premios Emmy 2026 tendrán un momento especial dedicado a Dolly Parton. La legendaria actriz y cantante recibirá un merecido homenaje durante la ceremonia que se realizará este lunes 14 de septiembre, luego de su fallecimiento el pasado 25 de agosto a los 80 años.

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