La gala de entrega de los premios Emmy 2026 tendrán un momento especial dedicado a Dolly Parton. La legendaria actriz y cantante recibirá un merecido homenaje durante la ceremonia que se realizará este lunes 14 de septiembre, luego de su fallecimiento el pasado 25 de agosto a los 80 años.

El tributo fue anunciado por los productores de la 78.ª edición de los premios, quienes confirmaron que la figura de Parton tendrá un segmento especial dentro de la gala. El homenaje se suma a los momentos preparados para recordar a importantes figuras de la televisión y el entretenimiento.

La artista, considerada una de las grandes representantes de la música country, falleció hace poco. Su partida generó numerosas muestras de cariño de seguidores y personalidades del mundo artístico, quienes destacaron su trayectoria y aporte a la cultura estadounidense.

(ARCHIVO) - La cantante estadounidense Dolly Parton se presenta en el escenario Pyramid del Festival de Artes Escénicas Contemporáneas de Glastonbury 2014, en Worthy Farm, cerca de Pilton, Somerset, Reino Unido, el 29 de junio de 2014 | EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER

Aunque Dolly Parton es reconocida principalmente por su carrera musical, también tuvo una importante presencia en televisión y cine. A lo largo de las décadas participó en producciones como “The Best Little Whorehouse in Texas”, “9 to 5” y diferentes especiales televisivos.

Su legado también está relacionado con una de sus canciones más famosas, “I Will Always Love You”, composición que escribió en 1973 y que años después alcanzó una enorme popularidad internacional gracias a la versión interpretada por Whitney Houston.

El homenaje a Parton será uno de los momentos destacados de una ceremonia que también recordará aniversarios importantes de la televisión. Entre ellos figuran los 30 años de “Buffy, la cazavampiros” y los 50 años de “Los ángeles de Charlie”.

Cantante Dolly Parton / PETER NICHOLLS

La gala será conducida por Mariska Hargitay y se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles. Además, Noah Kahan interpretará “Bridge Over Troubled Water” durante el segmento “In Memoriam”, dedicado a las figuras fallecidas de la industria.