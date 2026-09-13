Sabrina Carpenter sumó un importante reconocimiento a su carrera artística al ganar su primer premio Emmy. La cantante y actriz fue reconocida por su participación en el especial de Disney+ “The Muppet Show”, que recibió el galardón a Mejor especial de variedades pregrabado durante los Emmy 2026.

El premio fue anunciado el pasado sábado 5 de septiembre durante la primera noche de los Creative Arts Emmys, ceremonia que reconoce diferentes categorías de la televisión antes de la gala principal. Carpenter formó parte del proyecto como intérprete y también como productora ejecutiva.

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El especial de “The Muppet Show” celebró los 50 años de los populares personajes creados por Jim Henson. La producción reunió nuevamente a figuras como Kermit, Miss Piggy, Fozzie y Gonzo, además de contar con la participación especial de Sabrina Carpenter, Maya Rudolph y Seth Rogen.

Miss Piggy y Sabrina Carpenter en una escena del especial "The Muppet Show" (Foto: 20h Television / Disney+ / ABC)

Para la intérprete de “Espresso”, este reconocimiento representa un nuevo paso en una carrera que ha conseguido expandirse más allá de la música. La artista ya cuenta con dos premios Grammy, por lo que el Emmy se convierte en una nueva pieza de una eventual carrera hacia el denominado EGOT.

Este término identifica a los artistas que han conseguido los cuatro principales premios del entretenimiento estadounidense: Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Sabrina Carpenter ya tiene dos de ellos, por lo que todavía necesitaría un Oscar y un Tony para completar la distinción.

El triunfo también tuvo un detalle particular para sus seguidores. “The Muppet Show” se impuso en su categoría a “Taylor Swift | The Eras Tour: The Final Show”, por lo que nuevamente Sabrina Carpenter terminó superando a la estrella estadounidense en una importante premiación.

Con este Emmy, Sabrina Carpenter amplía su destacada trayectoria y demuestra que su carrera no se limita a los escenarios, ya que también sabe lo que es triunfar tras bambalinas, donde pone a prueba sus habilidades y destaca completamente.