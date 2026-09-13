Sabrina Carpenter vuelve a sumar un reconocimiento internacional, esta vez fue reconocida en los premios Emmy 2026 por su participación en el especial de Disney+ “The Muppet Show”. (Foto: Captura de video / Disney Plus)
Sabrina Carpenter vuelve a sumar un reconocimiento internacional, esta vez fue reconocida en los premios Emmy 2026 por su participación en el especial de Disney+ “The Muppet Show”. (Foto: Captura de video / Disney Plus)
Por Redacción EC

Sabrina Carpenter sumó un importante reconocimiento a su carrera artística al ganar su primer premio Emmy. La cantante y actriz fue reconocida por su participación en el especial de Disney+ “The Muppet Show”, que recibió el galardón a Mejor especial de variedades pregrabado durante los Emmy 2026.

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