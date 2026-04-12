Sabrina Carpenter se vio envuelta en una polémica tras un momento incómodo durante su presentación como headliner en Coachella 2026. La cantante terminó pidiendo disculpas luego de confundir un grito festivo de una fan, propio de la cultura árabe, con un “yodel”, lo que generó críticas en redes sociales. El incidente ocurrió la noche del viernes en el escenario principal del festival.

Mientras hacía una pausa entre canciones, Carpenter escuchó un fuerte sonido desde el público y decidió comentarlo en vivo sin comprender su significado.

“Mis disculpas”, escribió la artista en X al día siguiente. “No vi a esta persona con mis ojos y no podía escuchar claramente. Mi reacción fue pura confusión, sarcasmo y no tuvo mala intención. ¡Podría haberlo manejado mejor!”

“¡Ahora sé lo que es una zaghrouta!”, añadió. “A partir de ahora, doy la bienvenida a todos los gritos y yodels.”

La artista pidió disculpas en redes sociales, asegurando que no escuchó con claridad y que su reacción fue por confusión. (Foto: @SabrinaAnnLynn / X)

El momento se dio justo después de interpretar su éxito “Please Please Please”. Mientras el público se calmaba, una fan continuó emitiendo el característico sonido, lo que llamó la atención de la cantante.

“Creo que escuché a alguien hacer yodel”, dijo Carpenter, animando a la fan a repetirlo. “¿Eso es lo que estás haciendo?”, preguntó luego. “No me gusta.”

“Es mi cultura”, respondió la fan. “¿Esa es tu cultura, hacer yodel?”, replicó la artista. “Es un llamado de celebración”, explicó la asistente.

Sin terminar de comprender lo que ocurría, Carpenter bromeó: “¿Esto es Burning Man? ¿Qué está pasando? Esto es raro.”

Sabrina Carpenter está sendo criticada após tirar sarro de fã que fez um 'zaghrouta', som com a boca para simbolizar alegria na cultura árabe e africana, durante show no Coachella.



A fã explicou que era algo da sua cultura, mas mesmo assim foi chamada de estranha pela artista. pic.twitter.com/KttJfiMy34 — POPTime (@poptime) April 11, 2026

El momento se volvió viral rápidamente y muchos usuarios señalaron que se trataba de una “zaghrouta”, una expresión tradicional utilizada en celebraciones en culturas árabes.

El episodio desató un debate en redes sociales sobre si la reacción de la cantante fue inapropiada. Algunos la criticaron por su respuesta, mientras que otros la defendieron, argumentando que desde el escenario no podía escuchar con claridad lo que decía la fan.

Antes de continuar con su show, Carpenter explicó que había un pequeño retraso técnico: “Saben, la última vez que toqué en Coachella tuve algunos problemas locos con el piano, así que me estoy asegurando de que todo esté bien aquí.”

Mientras algunos la criticaron, otros la defendieron por las condiciones del escenario. (Foto: Instagram)

Luego presentó una canción inédita diciendo: “Quería cantarles una canción que nunca antes he interpretado de ‘Man’s Best Friend’.”, agregó. “Si alguien aquí ha estado en una relación que empieza, termina, vuelve a empezar, vuelve a terminar, empieza otra vez y termina de nuevo, le estoy cantando directamente a ustedes.”

El espectáculo, inspirado en el estilo del viejo Hollywood, también incluyó apariciones sorpresa de Susan Sarandon, Will Ferrell, Samuel L. Jackson y Sam Elliott, quienes participaron en distintos momentos del show y le dieron un toque teatral a la presentación.

Dónde ver en vivo Coachella 2026 hoy, 10 de abril

Para ver el festival Coachella 2026 en vivo, solo necesitas entrar al canal oficial de YouTube de Coachella. La transmisión es totalmente gratuita y cubre los siete escenarios principales.

Este año, la plataforma mejoró la experiencia permitiendo ver hasta cuatro escenarios simultáneamente con la función Multiview y ofreciendo transmisiones en resolución 4K por primera vez para los escenarios principales.

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