La actriz Mariska Hargitay será la presentadora de la 78 edición de los Premios Emmy, que se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles, y se convertirá en la primera mujer en conducir la gala desde que en 2011 los presentara Jane Lynch.

Hargitay es actriz y productora ejecutiva de ‘Law & Order: SVU’ (‘Ley y orden: Unidad de víctimas especiales’), que cuenta con 27 temporadas. La gala tendrá lugar en el Peacock Theater y se emitirá en la NBC y en la plataforma Peacock, según señala el medio Variety.

“Sacar a la luz historias importantes ha sido el motor de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78 edición de los premios Emmy -coincidiendo con el centenario de mi querida NBC- y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores”, señaló Hargitay en un comunicado.

LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT -- "Marauder" Episode 25012 -- Pictured: Mariska Hargitay as Captain Olivia Benson -- (Photo by: Virginia Sherwood/NBC) / NBC

“Ya sea un actor o un director, un diseñador de vestuario o un diseñador de sonido, todos tenemos el privilegio de participar en la creación de una televisión que nos une. Independientemente de cómo, dónde o cuándo veamos los programas, compartimos las risas, las lágrimas, el amor por las historias y la entusiasta expectación por ver qué sucederá a continuación”, añade.

Hargitay es la cuarta mujer en presentar la gala desde el año 2000. Entre sus predecesoras figuran Ellen DeGeneres (2001 y 2005), Heidi Klum (que copresentó la ceremonia junto con Tom Bergeron, Howie Mandel, Jeff Probst y Ryan Seacrest en 2008) y Lynch.

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La actriz ganó el Emmy a mejor protagonista en una serie dramática en 2006 por ‘Law & Order: SVU’ (‘Ley y orden: Unidad de víctimas especiales’), y ha sido nominada en esa categoría en ocho ocasiones (de forma consecutiva entre 2004 y 2011).

También obtuvo un Emmy en 2017 como productora de ‘I Am Evidence’ (‘Soy una prueba’), documental que se alzó con el galardón en su categoría ese mismo año.

LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT -- "A Waiver Of Consent" Episode 27002 -- Pictured: (l-r) Peter Scanavino as A.D.A Dominick "Sonny" Carisi Jr., Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson -- (Photo by: Virginia Sherwood/NBC) / NBC

Además de interpretar a la capitana Olivia Benson en ‘Law & Order: SVU’ (‘Ley y orden: Unidad de víctimas especiales’) desde 1999, Hargitay ha ganado un Globo de Oro y ha sido nominada en seis ocasiones a los premios SAG-AFTRA.

Aparte de protagonizar y ejercer como productora ejecutiva de ‘Law & Order: SVU’ (‘Ley y orden: Unidad de víctimas especiales’), también ha dirigido varios episodios de la serie, una de las más longevas de la televisión y que este otoño inicia su temporada número 28 en la NBC y alcanzará su episodio número 600.