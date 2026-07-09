00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mariska Hargitay hace historia al ser anunciada como presentadora de la gala de los Emmy. (Foto: Dia Dipasupil / AFP)
Mariska Hargitay hace historia al ser anunciada como presentadora de la gala de los Emmy. (Foto: Dia Dipasupil / AFP)
Por Agencia EFE

La actriz Mariska Hargitay será la presentadora de la 78 edición de los Premios Emmy, que se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles, y se convertirá en la primera mujer en conducir la gala desde que en 2011 los presentara Jane Lynch.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.