Tom Holland y Messi protagonizan un inesperado encuentro previo al estreno de “Spider-Man: Brand New Day”. (Foto: Instagram / @spidermanmovie)
Tom Holland y Messi protagonizan un inesperado encuentro previo al estreno de “Spider-Man: Brand New Day”. (Foto: Instagram / @spidermanmovie)
Por Redacción EC

La fama de Lionel Messi trasciende los campos del Mundial 2026 y su popularidad es tanta que ni el mismo Spider-Man puede evitar emocionarse al conocerlo. Tal y como sucede en un nuevo video promocional de la película “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Tom Holland.

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