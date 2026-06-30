La fama de Lionel Messi trasciende los campos del Mundial 2026 y su popularidad es tanta que ni el mismo Spider-Man puede evitar emocionarse al conocerlo. Tal y como sucede en un nuevo video promocional de la película “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Tom Holland.

A través de un video promocional compartido en redes sociales, se muestra a las dos grandes estrellas unirse. En primer plano aparece Tom Holland, quien interpreta a ‘Peter Parker’ mientras intenta pasar desapercibido en una tienda. Sin embargo, la tranquilidad se rompe con la llegada de Lionel Messi, quien aparece siguiendo el rastro del superhéroe mediante una aplicación llamada “Spidey Tracker”.

“Eres Messi”, pregunta (en inglés) ‘Peter Parker’. A lo que sorprendido Messi responde “Si”. Al continuar la conversación Peter comenta: “¿Qué haces aquí?”, donde el futbolista contesta que está buscando a ‘Spider-Man’.

La conversación de ambos se dio es sus respectivos idiomas, lo curioso fue cuando ‘Peter Parker’ (Tom Holland) hace gala de su versatilidad y dice: “Espera aquí”, en español.

Luego de un breve y divertido encuentro, el futbolista termina acompañando a Spider-Man en un espectacular recorrido por los cielos de Nueva York, al mismo estilo de cuando Peter se balanceaba con MJ.

Esta nueva promoción aumenta el hype por la cinta del héroe arácnido. Cabe destacar que el video concluye con el anuncio del estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, previsto para su estreno en cines el próximo 29 de julio.

Del restaurante al cielo de Nueva York, te contamos los detalles del divertido encuentro entre Lionel Messi y Peter Parker que ya genera miles de teorías entre los fanáticos. (Foto: Sony)

De esta manera, muchos seguidores de ambas estrellas han calificado el encuentro de los famosos como la reunión de la ‘araña’ y la ‘cabra’, hecho que ha sido muy comentado en redes sociales.