Sony Pictures y Marvel Studios presentaron hoy el primer tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”, la cual tiene programado su estreno para el 31 de julio del 2026.

En las nuevas imágenes, se ve cómo un Peter Parker adulto vive en el anonimato absoluto tras los eventos de No Way Home, enfocándose ahora en el crimen callejero de Nueva York.

El filme, dirigido por Destin Daniel Cretton, sitúa la historia cuatro años después del hechizo de Doctor Strange en la anterior entrega de la saga.

El avance también destaca la aparición de Jon Bernthal como The Punisher y Mark Ruffalo como Hulk.

La promoción de la cinta tuvo un inicio especial en nuestro país, ya que el narrador peruano Pol Deportes reveló el primer vistazo desde el Cerro San Cristóbal. Este adelanto fue parte de una estrategia global donde diversos seguidores compartieron piezas del video antes del estreno del avance completo este 18 de marzo.

La película tiene programado su estreno mundial en cines para el 31 de julio de 2026.