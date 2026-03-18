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Nuevo tráiler de la película Spider-Man: Brand New Day.
Nuevo tráiler de la película Spider-Man: Brand New Day.
Por Redacción EC

Sony Pictures y Marvel Studios presentaron hoy el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, la cual tiene programado su estreno para el 31 de julio del 2026.

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