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Resumen

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De izquierda a derecha: Barbie Ferreira, Anne Hathaway y Emma Stone. (Fotos: Agencias)
De izquierda a derecha: Barbie Ferreira, Anne Hathaway y Emma Stone. (Fotos: Agencias)
Por Elida Morillo

En la edición 2026 de los Premios Oscar varias tendencias se hicieron evidentes: el regreso del corset como estructura protagonista, la teatralidad de las plumas, los bordados florales sobre negro, la elegancia del ivory y el brillo de los vestidos completamente bordados.

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