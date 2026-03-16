En la edición 2026 de los Premios Oscar varias tendencias se hicieron evidentes: el regreso del corset como estructura protagonista, la teatralidad de las plumas, los bordados florales sobre negro, la elegancia del ivory y el brillo de los vestidos completamente bordados.

Estas fueron algunas de las claves de estilo que definieron la noche más importante de Hollywood.

El regreso del corset

Una de las siluetas más repetidas en la alfombra roja fue el corset, que vuelve a posicionarse como una pieza central en la arquitectura del vestido de gala.

Lejos de su connotación histórica restrictiva, hoy el corset aparece como un recurso de construcción que permite esculpir la figura y crear vestidos con una fuerte presencia estructural.

Un ejemplo claro fue Barbie Ferreira, quien apostó por un impactante vestido azul cobalto con corsetería estructurada diseñado por Zac Posen para GapStudio, cuya construcción cuya construcción incluía más de 70 varillas que definían la silueta con precisión.

Barbie Ferreira. (Foto: AFP)

También vimos esta tendencia en el look de McKenna Grace, quien apareció con un vestido rosa custom made de la firma Vera Wang con cintura marcada y estructura de corsetería que reforzaba una silueta de princesa moderna. Un claro homenaje al look de Gwyneth Paltrow en 1999.

Plumas: drama y movimiento

Si hubo un elemento que aportó teatralidad a la noche fueron las plumas.

Uno de los looks más impactantes fue el de Demi Moore, quien apareció con un vestido degradé negro y verde cubierto de plumas diseñado por Gucci. El escote, formado por plumas que emergían hacia arriba como un collar dramático, convirtió el diseño en una pieza casi artística.

Demi Moore. (Foto: AFP)

En una interpretación más delicada, Nicole Kidman también apostó por este recurso en un vestido Chanel, donde las plumas aparecían en la zona de la cintura y el bajo del vestido, aportando textura y movimiento a una silueta clásica.

Las plumas siguen siendo uno de los recursos favoritos de la alta costura cuando se trata de generar impacto visual en una alfombra roja.

Flores bordadas sobre negro

Otra tendencia muy visible fue el uso de bordados florales sobre bases negras, una combinación que mezcla dramatismo con romanticismo.

Entre los ejemplos más claros estuvo Anne Hathaway, quien lució un vestido negro de Carolina Herrera con delicados bordados florales que recorrían el diseño desde el corset hasta la falda sirena.

Anne Hathaway.

También destacó Rose Byrne, quien apostó por un elegante vestido strapless negro con bordados florales que se extendían por la falda como si se tratara de una ilustración botánica.

Ivory y off-white: la elegancia de los neutros

Mientras algunos looks apostaban por el dramatismo, otros optaron por una paleta mucho más suave.

Los tonos ivory, crema y off-white aparecieron en varios vestidos de la noche. Entre los más comentados estuvo Elle Fanning, quien lució un vestido de gala blanco con aplicaciones brillantes diseñado por Sarah Burton para Givenchy, con una silueta de cuento de hadas.

También destacaron los looks minimalistas de Emma Stone, en un vestido blanco bordado de Louis Vuitton, y Gwyneth Paltrow, quien optó por un diseño strapless de líneas limpias y elegancia minimalista.

Esta tendencia podría tener un impacto directo en la moda nupcial. Las siluetas estructuradas, los tonos ivory luminosos y las aplicaciones delicadas que vimos en los Oscars anticipan algunas de las tendencias de novias que podrían dominar la temporada 2026-2027.

El brillo como protagonista

lmente, otra constante en la alfombra roja fue el regreso del brillo total.

Vestidos cubiertos de lentejuelas, cristales y tejidos metalizados, reafirman que los Oscars siguen siendo uno de los pocos espacios donde el glamour más exuberante es permitido.

Entre los las mejores vestidas de la noche destaca Kate Hudson, quien llevó un vestido verde menta completamente bordado de Giorgio Armani. El diseño, un peplum estructural a la altura de la cadera, estaba cubierto de microcristales que reflejaban la luz en cada movimiento, evocando el glamour clásico de Hollywood.

Wunmi Mosaku.

También destacó Wunmi Mosaku, quien apareció con un impactante vestido verde cubierto de lentejuelas. El diseño presentaba hombros descubiertos y una silueta ceñida que abrazaba la figura, creando un efecto casi líquido bajo las luces de la alfombra roja.

A esta tendencia se sumó EJAE, quien llevó un vestido dorado completamente cubierto de lentejuelas de Tony Ward con escote strapless y drapeados en la cadera. Incluía aplicaciones negras florales que añadían contraste y dramatismo a una silueta de inspiración clásica.

EJAE.

Lo interesante de esta edición de los Oscars es que las tendencias no apuntan hacia una única dirección. Corsetería estructurada, superficies brillantes, plumas dramáticas y paletas suaves como el ivory conviven en una alfombra roja que parece celebrar tanto la ingeniería del vestido como la fantasía de la alta costura.//