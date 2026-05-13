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El actor condujo la gala los premios Oscar en 2026. (Foto: Richard Harbaugh / AFP)
El actor condujo la gala los premios Oscar en 2026. (Foto: Richard Harbaugh / AFP)
/ RICHARD HARBAUGH
Por Agencia EFE

Conan O’Brien regresará por tercer año consecutivo como presentador de los Óscar, cuya 99ª edición se celebrará el 14 de marzo de 2027, informó este martes la Academia de Hollywood.

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