Conan O’Brien dice que suspensión del ‘show’ de Jimmy Kimmel debería “preocupar a todos”

El presentador y comediante Conan O’Brien aseguró que la decisión de ABC de suspender indefinidamente el programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ debería “preocupar a todos”.

“La suspensión de Jimmy Kimmel y la promesa de silenciar a otros presentadores de Late Night por criticar a la administración deberían inquietar a todos, tanto en la derecha como en la izquierda y en el centro. Está mal y cualquier persona consciente lo sabe” , escribió O’Brien este viernes en su cuenta de X.

O’Brien se unió a varios presentadores y personalidades que han criticado la decisión de Disney de retirar del aire el programa comandado por Jimmy Kimmel por un comentario relacionado con el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk.

“El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, haciendo todo lo posible para sacarle partido político” , dijo Kimmel durante su programa.

La suspensión indefinida fue anunciada por ABC el miércoles por la noche, apenas unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazara en un pódcast con tomar medidas contra la cadena, incluyendo el retiro de sus credenciales, si no “castigaban” a Kimmel.

CONOCE MÁS: Estas son las condiciones que le han exigido a Jimmy Kimmel para anular la suspensión indefinida de su programa

El activista ultraconservador recibió el pasado 10 de septiembre un disparo en el cuello que le causó su muerte, mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas en la Universidad Utah Valley, en el estado de Utah, en el oeste de EE.UU.

Tras la noticia, Kimmel compartió en sus redes sociales un mensaje de apoyo a la familia del activista.

“En lugar de apuntarnos con enojo, ¿podemos simplemente aceptar que es algo horrible y monstruoso disparar a un ser humano? En nombre de mi familia, mandamos amor a los Kirk y a todos esos niños, padres y gente inocente que ha sido víctima de la insensible violencia de las armas” , escribió.

En un comunicado la empresa de radiodifusión que conforma el grupo afiliado a ABC más grande del país, Sinclair, publicó una lista de demandas previas para que el programa de Kimmel regrese al aire. Entre ellas, que el presentador emita “una disculpa directa” a la familia Kirk, además de una “donación personal significativa a la familia Kirk y a Turning Point USA”, la organización sin fines de lucro fundada por el activista conservador.

El famoso humorista Jimmy Kimmel fue suspendido tras su programa del 15 de septiembre (Foto: Chris Delmas / AFP) / MICHAEL TRAN

Colegas de Kimmel, y su competencia directa, mostraron su apoyo al conductor. Stephen Colbert, presentador de ‘The Late Show with Stephen Colbert’, comenzó su programa de esta semana con el mensaje: “Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”.

Colbert ya había sufrido un golpe meses atrás cuando la cadena CBS anunció que su programa sería cancelado en 2026, un acto que fue visto como censura por algunos al ser el presentador un crítico de la Administración actual, aunque las razones de la cadena citaban cuestiones financieras.

El jueves, Jay Leno, quien tuvo una tensa relación con Kimmel en el pasado, mostró su apoyo al presentador durante una ceremonia en el Paseo de la Fama de Hollywood en la que se conmemoró al periodista Cris Wallace.

“Estoy del lado de Jimmy Kimmel en ese caso. Soy un gran defensor de la libertad de expresión. Por favor. Estoy del lado de Jimmy Kimmel”, dijo Leno. Otros presentadores que se han unido en apoyo a Kimmel son Seth Meyers o David Letterman.