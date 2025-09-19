Karina Borrero asumió la conducción de “Arriba mi gente” tras la renuncia de Maju Mantilla el pasado jueves 18 de septiembre. En la reciente edición del programa, la periodista aseguró que llega con emoción a cumplir el rol de conductora, junto a Santi Lesmes y Fernando Díaz.

Fiel al estilo del programa, Karina Borrero, Santi Lesmes y Fernando Díaz aparecieron en pantalla bailando y contando detalles sobre las notas del día.

En esta oportunidad, Karina Borrero anunció que, durante la emisión de “Arriba mi gente”, tendrían como invitada a Susy Díaz, a quien agasajarían por su cumpleaños. La celebración quedó registrada.

Karin Borrero se sumó a la conducción de “Arriba mi gente” tras renuncia de Maju Mantilla. (Foto: Instagram)

“¡Hoy la sorpresa es por adelantado! Celebramos el cumpleaños de nuestra querida Susy Díaz, la única e inigualable ‘Reina de las Dietas’. Entre risas, música y mucho cariño, le rendimos homenaje a quien siempre nos regala su carisma y alegría”, señaló la publicación del programa en redes sociales.

Maju Mantilla renuncia

Como se recuerda, el pasado jueves 18 de septiembre Maju Mantilla sorprendió a sus seguidores al anunciar su renuncia al programa “Arriba mi gente”. La conductora de televisión se mostró notablemente conmovida por su decisión.

La conductora de TV se retiró de Latina TV frente a las acusaciones de nuevas infidelidades y romances clandestinos | Foto: Latina TV (Captura)

“Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, expresó Mantilla, notablemente afectada.