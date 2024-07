Gritó de la emoción y no ocultó su felicidad. Karina Borrero se convirtió en la segunda clasificada a la ronda final de “El gran chef famosos”. Su sancocho colombiano fue el mejor de la noche, motivo por el que pasó directamente a la siguiente etapa.

La periodista vivió varios momentos de desesperación en la cocina, incluso pasó un susto con su olla a presión que parecía estar descontrolada. Para evitar cualquier emergencia, la comunicadora apagó todas las hornillas y siguió avanzando otras preparaciones manualmente, ya que faltaba poco para entregar el plato.

Pese a estos inconvenientes, su presentación final tuvo buenos comentarios del jurado, que resaltó el buen sabor del caldo y la carne .

“No me lo puedo creer. ¿En serio? Esos comentarios me estrujaron el corazón cuando dijeron ‘un poquito salado’. Pensé que no iba a pasar . Ahhhh”, celebró Karina Borrero, quien estaba notablemente sorprendida.

¿Qué pasó con el resto de participantes?