La negativa de Paolo Guerrero de jugar por su club sigue dando de que hablar. Esta vez, Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, se refirió al tema y reveló que desde la UCV se encuentran muy incómodos con lo sucedido con el goleador peruana y explicó que, si el ‘Depredador’ desea irse, tendrá que pagar su cláusula de recisión.

En la reciente edición de “América Hoy”, Brunella Jorna dejó en claro la posición de su esposo Richard Acuña y su club. Empezó confirmando las declaraciones vertidas a un medio de comunicación y aseguró que es casi imposible que Paolo Guerrero se desvincule de la UCV.

“Si es que él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder, no va a pasar eso”, puntualizó Horna, dejando en claro que su esposo no tiene intenciones de liberar al delantero.

“Es muy fácil. Si eso pasa con cualquier jugador, con cualquier otro trabajo, acá también en televisión, si queremos irnos a otro canal a otro trabajo, tienes que pagar tu penalidad, así de facilito”, añadió.

Brunella Horna sobre Paolo Guerrero

Por su parte, Janet Barboza aseguró que la penalidad para que Paolo Guerrero pueda liberarse de su contrato es muy alta. “Se habla que la cifra de la penalidad sería de un millón de soles”, dijo.

“Paolo Guerrero nunca quiso estar en la César Vallejo, nunca quiso estar en este club que le pagaba una cifra exorbitante para poder terminar con dignidad y por todo lo alto su carrera deportiva”, agregó la conductora de “América Hoy”.

Cómo se recuerda, el último fin de semana empezó el torneo clausura en Perú y Alianza Lima se enfrentó a la César Vallejo de Paolo Guerrero, quien empezó en el banco de suplentes. Al momento que el entrenador lo llamó para ingresar al campo, el futbolista se negó y dijo claramente: “yo no puedo jugar”.

