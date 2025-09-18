Maju Mantilla sorprendió a sus seguidores al anunciar, en vivo, su salida de “Arriba mi gente” tras comentarios y especulaciones de una presunta infidelidad. Al respecto, la reina de belleza aclaró que ha vivido días difíciles y prefiere mantenerse alejada de los reflectores.

Mantilla apareció este jueves 18 de septiembre en el programa de Latina; sin embargo, anunció entre lágrimas que se alejará tras verse afectada por las críticas y comentarios en su contra.

“Estos días han sido muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes han afirmado cosas falsas sobre mí. Yo soy un ser humano que comete errores, pero la mentira repetida no se convierte en verdad”, aseguró Maju Mantilla.

Maju Mantilla se despide entre lágrimas de ‘Arriba mi gente’ tras polémica en su contra. (Foto: Captura de Latina)

“He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada. Esta carga ha llegado acá, a mis compañeros, al equipo tan bonito de Arriba mi Gente que no se lo merece. Por tal motivo he decidido no continuar”, agregó, entre lágrimas.

Ante esto, sus compañeros Santi Lesmes y Fernando Díaz solo atinaron a desearle lo mejor a su amiga y darle un mensaje de aliento en medio del difícil momento que vive.

Finalmente, Maju Mantilla agradeció el cariño de sus seguidores. “Gracias al público, a Latina y a mi gente por darme la oportunidad de estar con ustedes casi tres años. Los quiero mucho. Espero que sea solo una pausa”, dijo.