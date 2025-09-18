Magaly Medina no fue ajena al reciente pronunciamiento de Maju Mantilla, quien a través de sus redes sociales expresó su rechazo a las especulaciones en torno a su vida privada. Al respecto, la presentadora de “Magaly TV, la firme” indicó que su programa, a diferencia de otros, si tiene pruebas sobre lo que dijo.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la presentadora Magaly Medina respondió de forma contundente a Maju Mantilla y aseguró que ella si tiene pruebas y todo lo que dijo fue información corroborada.

“Nosotros tenemos forma de probar toda esa información, tenemos forma de probar cómo fuimos, cómo nos confirmaron esa información. No hemos mostrado chats porque no teníamos por qué, pero sí tenemos pruebas”, aseguró Medina.

“Nosotros investigamos durante meses y corroboramos la información con nuestras fuentes. A diferencia de muchos, aquí no trabajamos con rumores de pasillo. Lo que decimos está sustentado”, agregó.

Magaly Medina le respondió a Maju Mantilla

Eso sí, la popular ‘Urraca’ precisó que en su programa no se difundieron los presuntos chats que circulan en medios digitales, pues es material de carácter íntimo.

“Dicen que esos chats los habría alcanzado el mismo esposo de la conductora, pero igual, aunque te los mande Dios, no puedes difundirlos porque son privados”, explicó Magaly en su mensaje.

Maju Mantilla y su productor de 'Arriba mi gente' junto a trabajadores de Latina en el 2023 en un bar.

Como se recuerda, Maju Mantilla recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre los rumores que la vinculan con terceras personas, hecho que hubiese provocado el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo. “Yo la verdad me encuentro muy cansada. Es increíble cómo medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí”, precisó.