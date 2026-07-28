Karla Tarazona dedica romántico mensaje a Christian Domínguez por su cumpleaños. (Foto: Instagram / @latarazona)
Karla Tarazona dedica romántico mensaje a Christian Domínguez por su cumpleaños. (Foto: Instagram / @latarazona)
Por Redacción EC

Karla Tarazona sorprendió a Christian Domínguez por su cumpleaños número 43 con una emotiva celebración que coincidió con el primer mes de casados de la pareja. La conductora decidió organizar una cena especial para el líder de La Gran Orquesta Internacional y compartir un romántico mensaje en redes sociales.

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