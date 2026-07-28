Karla Tarazona sorprendió a Christian Domínguez por su cumpleaños número 43 con una emotiva celebración que coincidió con el primer mes de casados de la pareja. La conductora decidió organizar una cena especial para el líder de La Gran Orquesta Internacional y compartir un romántico mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de televisión expresó el profundo cariño que siente por su esposo y recordó la promesa que le hizo tras contraer matrimonio. Según contó, su objetivo es convertir cada cumpleaños del cantante en una fecha inolvidable, marcada por detalles especiales y momentos familiares.

“Hoy cumples 43 años. Y como te prometí cada cumpleaños será distinto, amo verte sonreír amo verte feliz porque mereces eso y más”, empezó escribiendo Tarazona en su romántico mensaje publicado en redes sociales.

“Los años nos dan experiencia y sabiduría orgullosa de ver como día a día te esfuerzas por ser mejor en todo sentido que la vida y Dios nos den más años juntos para celebrar y disfrutar te amo con el alma feliz vuelta al sol amor de mi vida”, agregó en su post.

La sorpresa incluyó una reunión en un karaoke, espacio elegido por Tarazona para festejar una nueva vuelta al sol de su esposo. El ambiente estuvo marcado por la música, las muestras de afecto y la complicidad que la pareja ha mostrado públicamente desde su matrimonio.

Coincidentemente, el cumpleaños llega en un momento especial para ambos, pues recientemente celebraron su boda y regresaron de un viaje que funcionó como luna de miel. Desde entonces, han compartido diversos momentos juntos y han dejado ver que atraviesan una etapa de estabilidad en su relación.

Karla Tarazona le celebró su cumpleaños 43 a Christian Domínguez.

En los últimos días, Karla también reveló que asiste a terapia de pareja junto a Christian Domínguez con el fin de fortalecer su vínculo y seguir construyendo una relación sólida. La conductora señaló que ambos buscan trabajar aspectos personales para consolidar esta nueva etapa como esposos.