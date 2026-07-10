Karla Tarazona admite cuál es su verdadero sentimiento hacia Ethel Pozo. (Foto: Instagram / @latarazona - @lapozo)
Karla Tarazona admite cuál es su verdadero sentimiento hacia Ethel Pozo. (Foto: Instagram / @latarazona - @lapozo)
Por Redacción EC

Karla Tarazona rompió su silencio luego de que Ethel Pozo afirmara que tenía la impresión de que ella la odiaba. La exmodelo negó tajantemente esa versión y explicó que no existe ningún motivo para sentir rechazo hacia la conductora de televisión, ya que nunca han tenido un enfrentamiento personal.

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