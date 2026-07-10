Karla Tarazona rompió su silencio luego de que Ethel Pozo afirmara que tenía la impresión de que ella la odiaba. La exmodelo negó tajantemente esa versión y explicó que no existe ningún motivo para sentir rechazo hacia la conductora de televisión, ya que nunca han tenido un enfrentamiento personal.

En una entrevista para el diario Trome, Karla Tarazona señaló que no guarda rencor contra la hija de Gisela Valcárcel y resaltó que Ethel jamás le ha hecho algún daño. Además, comentó que su esposo, Christian Domínguez, mantiene una buena amistad con ella desde la época en que compartieron conducción en la TV. .

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“No, para nada. ¿Cómo la voy a odiar? Primero que no odio a nadie y segundo que ella (Ethel) jamás me ha hecho algo. Además, mi esposo (Christian Domínguez) le tiene mucho cariño; es más, sé que es recíproco y eso es bonito, tal como quedarte con una amistad de un lugar donde trabajaste. No es común ver algo así”, manifestó Karla.

Karla Tarazona admite cuál es su verdadero sentimiento hacia Ethel Pozo. (Foto: Captura de video / "Arriba mi gente")

Las declaraciones de Tarazona surgieron como respuesta a lo dicho por Ethel Pozo en el pódcast “Sin más que decir”, donde confesó que creía no ser del agrado de la conductora. Según explicó, esa percepción estaría relacionada con los años en que Christian Domínguez e Isabel Acevedo protagonizaron una mediática polémica durante su participación en “El gran show”.

Además, al ser consultada por si la respuesta de Ethel Pozo la sorprendió, Karla Tarazona comentó que no. “No es raro, es lo que puede suponer, pero la verdad es que mi esposo le tiene mucho cariño, así que desde ya me cae muy bien”, agregó.

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Pese a esas especulaciones, Karla dejó en claro que nunca ha tenido motivos para mantener una mala relación con Ethel y destacó que valora la amistad que existe entre ella y Christian Domínguez. Asimismo, afirmó que le parece positivo que ambos conserven el vínculo después de haber trabajado juntos durante varios años.

Christian Domínguez y Karla Tarazona ahora son esposos. (Foto: Instagram / @latarazona)

Con estas declaraciones, Karla Tarazona puso fin a los rumores sobre un supuesto enfrentamiento con Ethel Pozo y dejó abierta la posibilidad de mantener una relación cordial con la hija de Gisela Valcárcel.