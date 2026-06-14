Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron hace algunos días, pero los comentarios en torno a su boda siguen aumentando. Esta vez, la pareja de esposos decidieron presentarse en televisión para ser parte de una divertida entrevista; sin embargo, vivieron un peculiar momento al poner a prueba su confianza en vivo.

En una reciente visita al programa “Arriba mi gente”, Karla Tarazona y Christian Domínguez hablaron de su breve viaje a Estados Unidos y vivieron un momento inolvidable cuando una dinámica improvisada puso a prueba la confianza de la pareja en el espacio de Latina.

Si bien iniciaron hablando de su matrimonio, la convivencia y los planes a futuro, la entrevista dio un giro total cuando los conductores de “Arriba mi gente” plantearon un reto de confianza. En medio de la conversación, surgió la propuesta de que Karla Tarazona revisara el celular de su esposo.

Karla Tarazona revisó en vivo el celular de Christian Domínguez y le hizo peculiar pregunta. (Foto: Captura de video / "Arriba mi gente")

Lejos de negarse o mostrarse nervioso, el líder de la Gran Orquesta Internacional aceptó el reto y le dio su teléfono a su esposa, quien no tuvo reparos en revisar las aplicaciones del cantante, especialmente aquellas apps relacionadas a mensajería instantánea.

Mientras Karla Tarazona revisaba el celular, Christian Domínguez intentaba calmar los ánimos en el estudio asegurando que su esposa tiene acceso frecuente y sin restricción a su dispositivo móvil. “A veces yo manejo y le pido: ‘amor, escribe esto’”, reveló.

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El comentario de Karla Tarazona

Tras revisar exhaustivamente el celular de Christian Domínguez, Karla Tarazona reveló que no tiene conversaciones archivadas ni mensajes ocultos; sin embargo, llamó la atención de todos cuando formuló una curiosa pregunta: “Ahora, ¿tienes más celulares?”.

Christian Domínguez aceptó el reto a que revisen su celular en vivo. (Foto: Captura de video / "Arriba mi gente")

El cantante de cumbia, con un breve, pero notable nerviosismo, solo atinó a decir rápidamente: “no, no”. Ante esto, los conductores de “Arriba mi gente” bromearon con la posibilidad de que exista otro dispositivo móvil. El tema concluyó cuando Domínguez refirió nuevamente que no tiene otro celular.