Resumen

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Karla Tarazona revisó en vivo el celular de Christian Domínguez y le hizo peculiar pregunta. (Foto: Captura de video / "Arriba mi gente")
Karla Tarazona revisó en vivo el celular de Christian Domínguez y le hizo peculiar pregunta. (Foto: Captura de video / "Arriba mi gente")
Por Redacción EC

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron hace algunos días, pero los comentarios en torno a su boda siguen aumentando. Esta vez, la pareja de esposos decidieron presentarse en televisión para ser parte de una divertida entrevista; sin embargo, vivieron un peculiar momento al poner a prueba su confianza en vivo.

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