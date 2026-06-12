Karla Tarazona vive un momento de plena felicidad tras casarse con Christian Domínguez. Pese a las críticas, la conductora de televisión ha decidido responder de forma contundente a las críticas provenientes, en su mayoría, de las exparejas del cantante de cumbia.

A través de sus redes sociales, Tarazona compartió una frase que ha llamado la atención de sus seguidores, ya que podría estar dedicada a aquellas personas que han cuestionado su reciente matrimonio.

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Con un video en su cuenta de TikTok, Karla Tarazona compartió un clip que llamó la atención de todos, no por el material gráfico, sino por la descripción que decidió colocar en la publicación.

“Siempre consigo todo lo que quiero”, escribió la exconductora de televisión junto a su clip. El mensaje ha sido interpretado por muchos como una indirecta a aquellas personas que han cuestionado su reciente boda con Christian Domínguez.

“Siempre consigo todo lo que quiero, él me gustó, parece sincero, lo veo y lo quiero”, señala una parte de la canción que utilizó Karla Tarazona en su video difundido en TikTok.

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Cabe resaltar que Karla Tarazona no ha evitado en ningún momento hablar de su matrimonio con Christian Domínguez. Días antes de su boda, la exconductora de televisión ofreció declaraciones al programa “Arriba mi gente”, donde aseguró que anhela ampliar su familia con el cumbiambero.

Karla Tarazona advierte a exparejas de Christian Domínguez. (Foto: TikTok / @latarazona)

“Yo comenté el proceso de la congelación de óvulos. Para el próximo año. Sí hay planes, porque ya tengo 43. Y entonces uno tiene que ser muy responsable al momento de decidir tener hijos y en esta oportunidad va a ser una decisión de ambas partes”, explicó en aquella oportunidad.

De esta manera, Karla Tarazona dejó abierta la posibilidad de tener un bebé con su actual esposo. Eso sí, dejó en claro que dicha decisión será conversada y tomada por los dos, ya que ambos tienen que estar de acuerdo en asumir esta gran responsabilidad.