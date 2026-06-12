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Karla Tarazona advierte a exparejas de Christian Domínguez. (Foto: TikTok / @latarazona)
Karla Tarazona advierte a exparejas de Christian Domínguez. (Foto: TikTok / @latarazona)
Por Redacción EC

Karla Tarazona vive un momento de plena felicidad tras casarse con Christian Domínguez. Pese a las críticas, la conductora de televisión ha decidido responder de forma contundente a las críticas provenientes, en su mayoría, de las exparejas del cantante de cumbia.

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