La conductora de televisión Karla Tarazona confirmó que planea convertirse en madre nuevamente junto a su esposo Christian Domínguez en 2027, luego de revelar que actualmente mantiene sus óvulos congelados.

Desde Nueva York, a donde fue a trabajar y disfrutar como un viaje familiar, que también funcionaría como luna de miel, explicó que ya tiene un plazo para concebir otro hijo con Domínguez.

“Mis óvulos ya están congelados y el próximo año será”, comentó a Trome la presentadora, quien contrajo matrimonio civil con Christian el pasado 2 de junio, en una notaría de San Borja.

Por otro lado, referente a especulaciones de que ya esté embarazada, explicó que su actual aspecto físico se debe a que entrena y mantiene una alimentación saludable. Tarazona y Domínguez tienen un hijo de 10 años.

Por otro lado, la conductora se refirió a los comentarios negativos y cuestionamientos que recibió la organización de su fiesta de bodas por parte de diversos personajes del espectáculo.

MÁS INFORMACIÓN: Magaly Medina cuestiona las fotos que Karla Tarazona compartió antes de su boda

Al respecto, Tarazona sostuvo que las personas que se dedican a hablar mal de los demás lo hacen por envidia o frustración, y aseguró que tanto ella como su esposo no prestan atención a las opiniones ajenas porque están enfocados en sus propias vidas.

“Las personas enfocadas y realizadas no tenemos tiempo para hablar mal de los demás, ni fijarse en lo que hacen. Por último, si quería ponerme un árbol en la cabeza es mi boda, mi vida y no me manejo pensando a quién le gusta o no”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO: