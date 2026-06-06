Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La pareja se casó por la vía civil el pasado 2 de junio y celebró el matrimonio con una fiesta en un centro campestre de Huaral | (Foto: @latarazona)
La pareja se casó por la vía civil el pasado 2 de junio y celebró el matrimonio con una fiesta en un centro campestre de Huaral | (Foto: @latarazona)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Karla Tarazona confirmó que planea convertirse en madre nuevamente junto a su esposo Christian Domínguez en 2027, luego de revelar que actualmente mantiene sus óvulos congelados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.