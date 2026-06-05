La actriz peruana Yiddá Eslava denunció haber sufrido el robo de los fondos en dólares de una de sus cuentas empresariales, tras descubrirlo por el rechazo de cobros automáticos por falta de fondos.

Eslava explicó en el programa de streaming "Q’Bochinche" que las transacciones irregulares no fueron detectadas de inmediato, pues no revisaba dicha cuenta de forma frecuente.

La alerta llegó cuando diversas aplicaciones que utiliza para su trabajo y que estaban vinculadas a la tarjeta comenzaron a reportar problemas de pago por la ausencia de capital.

“Yo no lo he dicho en mi red, pero lo digo acá. Me robaron de una cuenta. Sí, me han vaciado la cuenta de mi empresa, toda la cuenta de dólares. Todos los días han ido sistemáticamente retirando dinero”, declaró.

Melissa Klug comparte su emoción por convertirse en abuela por cuarta vez. En redes sociales publicó un mensaje sobre esta nueva etapa familiar y una sesión de fotos junto a su pareja, acompañada de las primeras ecografías del bebé.

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Asimismo, aclaró que esta situación fue la verdadera causa de su ausencia en plataformas digitales, que le impidió promover la votación en favor de su amiga Mónica Torres, quien se encontraba nominada en el ‘reality’ de competencia "La Granja VIP".

Eslava pidió comprensión a sus seguidores ante los reclamos por no apoyar a Torres, explicando que obligaciones e imprevistos limitaron su interacción en internet. “No juzguen, no empiecen a tirar dardos porque uno no sabe lo de nadie”, afirmó.

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