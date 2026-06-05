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La productora dijo que durante varios días, lee retiraron dólares de sus cuentas empresariales | Foto: Archivo GEC
La productora dijo que durante varios días, lee retiraron dólares de sus cuentas empresariales | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

La actriz peruana Yiddá Eslava denunció haber sufrido el robo de los fondos en dólares de una de sus cuentas empresariales, tras descubrirlo por el rechazo de cobros automáticos por falta de fondos.

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